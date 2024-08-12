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≡ Форумная эклектика
 
 
Страница 97 из 97«1...959697
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Куратор темы: Маркс
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5797
Форумная эклектика
Отправлено: 12.08.24 - 08:51
#1441
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5797
Форумная эклектика
Отправлено: 14.08.24 - 09:32
#1442
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Привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, ассалаумагалейкум, всем желаю мира, позитива, бодрости, отличного дня и хорошего настроения!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5797
Форумная эклектика
Отправлено: 14.08.24 - 09:33
#1443
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5797
Форумная эклектика
Отправлено: 15.08.24 - 18:45
#1444
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maxsaf: Представь, если Путин такой же как ты, только ещё и отжил жизнь. Ну чё ему стоит жахнуть напоследок из всего, что только можно? Ещё раз повторяю - я не пугаю, я сам боюсь



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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5797
Форумная эклектика
Отправлено: 17.08.24 - 09:47
#1445
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5797
Форумная эклектика
Отправлено: 18.08.24 - 10:12
#1446
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5797
Форумная эклектика
Отправлено: 20.08.24 - 19:41
#1447
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5797
Форумная эклектика
Отправлено: 21.08.24 - 08:37
#1448
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Привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, ассалаумагалейкум, всем желаю мира, радости, добра и пусть всё будет здорово!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5797
Форумная эклектика
Отправлено: 21.08.24 - 08:38
#1449
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5797
Форумная эклектика
Отправлено: 23.08.24 - 13:36
#1450
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5797
Форумная эклектика
Отправлено: 24.08.24 - 08:52
#1451
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5797
Форумная эклектика
Отправлено: 24.08.24 - 10:02
#1452
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Друзья, вспомним про эзопов язык, как отдельные иностранные подданные (В литературе - иносказание, намеренно маскирующее мысль автора, используя иносказательные приёмы) и будем выражать мысли метафорически, в основе которого лежит сравнение явления с каким-либо другим на основании их общего признака. Постоянные читатели и завсегдатаи форума, наверняка поняли, о чём идёт речь.

Эл-починно: А куда пропал наш обозреватель по болотам т помойкам прочим?

Kairat stayer: Хех, вы шо, иностранные подданные и ура патриоты, ополчились на обозревателя?

В настоящее время мир многополярен и многообразен, в ходе различных дискуссий рождается истина. Помнится при советах, партия была всегда права, диссидентство, инакомыслие всегда пресекалось.

Благо у нас, свободу слова и плюрализма мнений придерживаемся, да буде так (пусть будет так)!

Подробнее здесь:



[Исправлено: Kairat stayer, 24.08.2024 - 11:04]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5797
Форумная эклектика
Отправлено: 26.08.24 - 12:11
#1453
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Привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, ассалаумагалейкум, всем желаю мира, добра и отличного настроения!

saba: Я не согласен ни с кем!Я могу сказать только то, что я думаю! Если на твою страну напали, ты обязан защищаться, поэтому Зеленский для меня батыр, он Родину защищает!А остальное всё бла бла бла! Напала Россия ? Будьте мужественны признайте это, забудьте про Донбасс и Минский договор, перешли войсками границу, всё ты агрессор, другого не дано и точка!

Vit: Да хреновый он Батыр. Если для вас Зеленский Батыр то тогда я китайский летчик. У этого батыра министры уже сидят в Америке любимой Марика.

Kairat stayer: Какое мужество? Ура патриотам, как российский телевизор скажет, так они и думают. Честный взгляд на себя и ясное осознание всего происходящего с начала войны, не их прерогатива! :oops: :oops: :oops:

Подробнее здесь:

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
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5797
Форумная эклектика
Отправлено: 26.08.24 - 15:11
#1454
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