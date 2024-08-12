Друзья, вспомним про эзопов язык, как отдельные иностранные подданные (В литературе - иносказание, намеренно маскирующее мысль автора, используя иносказательные приёмы) и будем выражать мысли метафорически, в основе которого лежит сравнение явления с каким-либо другим на основании их общего признака. Постоянные читатели и завсегдатаи форума, наверняка поняли, о чём идёт речь.
Эл-починно: А куда пропал наш обозреватель по болотам т помойкам прочим?
Kairat stayer: Хех, вы шо, иностранные подданные и ура патриоты, ополчились на обозревателя?
В настоящее время мир многополярен и многообразен, в ходе различных дискуссий рождается истина. Помнится при советах, партия была всегда права, диссидентство, инакомыслие всегда пресекалось.
Благо у нас, свободу слова и плюрализма мнений придерживаемся, да буде так (пусть будет так)!
Привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, ассалаумагалейкум, всем желаю мира, добра и отличного настроения!
saba: Я не согласен ни с кем!Я могу сказать только то, что я думаю! Если на твою страну напали, ты обязан защищаться, поэтому Зеленский для меня батыр, он Родину защищает!А остальное всё бла бла бла! Напала Россия ? Будьте мужественны признайте это, забудьте про Донбасс и Минский договор, перешли войсками границу, всё ты агрессор, другого не дано и точка!
Vit: Да хреновый он Батыр. Если для вас Зеленский Батыр то тогда я китайский летчик. У этого батыра министры уже сидят в Америке любимой Марика.
Kairat stayer: Какое мужество? Ура патриотам, как российский телевизор скажет, так они и думают. Честный взгляд на себя и ясное осознание всего происходящего с начала войны, не их прерогатива!
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