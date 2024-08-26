НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Выпускница подала в суд на Минобр: она обвиняет чиновников в превышении полномочий и требует отставки министра
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49945
Выпускница подала в суд на Минобр: она обвиняет чиновников в превышении полномочий и требует отставки министра
Отправлено: 26.08.24 - 10:07
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Медина окончила школу и на тестировании набрала 119 баллов из 140 возможных. Но на бюджетное отделение в вуз по специальности «право» не прошла - из-за того, что 20% всех мест чиновники отдали выпускникам из регионов, пострадавших от паводков.
Читать новость

Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3436
Re: Выпускница подала в суд на Минобр: она обвиняет чиновников в...
Отправлено: 26.08.24 - 10:07
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16635
Re: Выпускница подала в суд на Минобр: она обвиняет чиновников в...
Отправлено: 26.08.24 - 10:27
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В этом году Медина окончила школу и на тестировании набрала 119 баллов из 140


а что с такими стремными баллами теперь на грант берут чтоли? я понимаю у нее там 140-137 баллов и она возмущается

тут по сути ну чуть выше среднего результат а амбиции слово илон маск там сидит
Профайл
Erden81
§ Erden81
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.04.20
Сообщений:
57
Re: Выпускница подала в суд на Минобр: она обвиняет чиновников в...
Отправлено: 26.08.24 - 10:47
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Ты сам хотя бы треть от этого количества набери
Профайл
Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
207
Re: Выпускница подала в суд на Минобр: она обвиняет чиновников в...
Отправлено: 26.08.24 - 11:47
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раз уж хотели помочь ребятам из ЧСных районов, надо было это сделать не за счёт других абитуриентов, а выделить государственные деньги и принять дополнительный набор в группы. А так-то хитренько получилось - сплошная показуха и сотрясение воздуха , мы, дескать, всё для вас, а сами у других отняли - вот так помощь !
Профайл
E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
44
Re: Выпускница подала в суд на Минобр: она обвиняет чиновников в...
Отправлено: 26.08.24 - 11:57
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Филипповна:
надо было это сделать не за счёт других абитуриентов


А вот с этим сложно не согласиться. По факту они таким способом на деле поддержали одних путём ущемления прав или интересов других.
Профайл
E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
44
Re: Выпускница подала в суд на Минобр: она обвиняет чиновников в...
Отправлено: 26.08.24 - 11:59
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
что с такими стремными баллами


119 из 140 - это далеко не средний.
Это вообще-то значительно выше среднего.
Профайл
s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
61
Выпускница подала в суд на Минобр: она обвиняет чиновников в превышении полномочий и требует отставки министра
Отправлено: 26.08.24 - 13:24
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 2024 году пороговые баллы для поступления в вузы Казахстана остались прежними - по основным направлениям не менее 50 баллов.
Для поступления в национальные вузы - не менее 65 баллов, сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК.
Абитуриенты, решившие обучаться по направлению "Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)", на ЕНТ должны набрать не менее 70 баллов.
Самые высокие пороговые баллы на образовательные программы "Право" и "Педагогические науки" - не менее 75 баллов.

Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 40, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 40
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS