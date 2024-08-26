Отправлено: - 10:27

В этом году Медина окончила школу и на тестировании набрала 119 баллов из 140



Цитата:а что с такими стремными баллами теперь на грант берут чтоли? я понимаю у нее там 140-137 баллов и она возмущаетсятут по сути ну чуть выше среднего результат а амбиции слово илон маск там сидит