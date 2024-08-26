Отправлено: - 09:47

Vit:

Слово родина это было в ссср. Сегодня родина расплывчето. К примеру я родился тут. Но например лишился работы и решил таксануть. И мне пьяная чудо говорит орыс ехай домой. Даже если выучу язык всеравно пьяное мне будет говорить ехай домой.

Vit:

Но как только на меня косо посмотрят на работе я уже через 2 минуты буду стоять в агентстве в Челябинске. Но в Челябинске точно я не буду жить по соседству с Абайкой. Ставрополь. Туда меня тянет. Или Москва.

[Исправлено: Kairat stayer, 26.08.2024 - 10:48]

Цитата:Цитата:Виталий, ты точно простой как я. У меня память хорошая, ты так говоришь давно, чуйка, надо валить и т.д. Недавно тебе пример приводил, где в Москве в метро молодые люди окружили девушку азиатку из Сибири и пели речёвки: Москва для москвичей. Россия для русских. Как к этому относится? На днях, в Новосибирске, девушку хакаску, коренную жительницу России, дочь тренера со своими приспешницами довела до самоубийства, именно на национальной почве.