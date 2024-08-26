Vit: Слово родина это было в ссср. Сегодня родина расплывчето. К примеру я родился тут. Но например лишился работы и решил таксануть. И мне пьяная чудо говорит орыс ехай домой. Даже если выучу язык всеравно пьяное мне будет говорить ехай домой.
Цитата:
Vit: Но как только на меня косо посмотрят на работе я уже через 2 минуты буду стоять в агентстве в Челябинске. Но в Челябинске точно я не буду жить по соседству с Абайкой. Ставрополь. Туда меня тянет. Или Москва.
Виталий, ты точно простой как я. У меня память хорошая, ты так говоришь давно, чуйка, надо валить и т.д. Недавно тебе пример приводил, где в Москве в метро молодые люди окружили девушку азиатку из Сибири и пели речёвки: Москва для москвичей. Россия для русских. Как к этому относится? На днях, в Новосибирске, девушку хакаску, коренную жительницу России, дочь тренера со своими приспешницами довела до самоубийства, именно на национальной почве.
Vit: Вспомнили про международное право. Обалдеть. А где ж оно было когда свергнули законного президента? Только Донбасс, сказал Эээ так нельзя братцы. И их за это назвали сепарами, ждунами и начали по ним стрелять.
Двойные стандарты, две чеченских войны прошли, проводили контртеррористические операций, сказали Конституционный строй восстанавливаем. Украинцы сами должны разобраться на своей территории, война-то в настоящее время пришла в Россию. Зачем в Абхазию полезли, Грузия неделима, границы утверждены в ООН. Что в Донбассе или Абхазий лучше стали жить?
В настоящее время есть угроза захвата украинцами Курской АЭС России, без света могут остаться 19 областей.
В Сирию пошли защищать Б.Асада, отмечал ранее там религиозная война между шиитами суннитами идёт, не нужно встревать, сами разберутся. Тут мне ура патриоты говорили, мол там новое оружие испытывают, ковровые бомбардировки и.т.д. Для этого полигоны функционируют, на нашей территории действуют три испытательных полигона, переданные в аренду Российской Федерации. Зачем убивать мирных жителей? СССР в Афганистан полез, чем закончилось, выводы не сделали?
Vit: И их за это назвали сепарами, ждунами и начали по ним стрелять.
Кстати, про ждунов и сепаров И.И.Стрелков рассказывал, что их в первую очередь вооружали старым оружием и касками и отправляли воевать, сказали защищайте территорий. Кто вовремя уехал те живы и здоровы. Марик вчера выставлял информацию, якобы последняя шахта затоплена, а некогда был цветущий и благоухающий Донбасс, разве не так? Лучше жить в мире и согласии, тогда ничего этого не случилось бы.
Vit: Но как только на меня косо посмотрят на работе я уже через 2 минуты буду стоять в агентстве в Челябинске. Но в Челябинске точно я не буду жить по соседству с Абайкой. Ставрополь. Туда меня тянет. Или Москва.
В Москве сам два года проживал, сердце и барометр всех событий, конечно там отлично, но туда не стоит ехать. Если война продолжится, на мой взгляд, тогда там неспокойно будет. На Кубани бывал, благодатный край и хороший вариант для переезда. Челябинске тоже бывал, также не особо нравится.
Vit: Слово родина это было в ссср. Сегодня родина расплывчето. К примеру я родился тут. Но например лишился работы и решил таксануть. И мне пьяная чудо говорит орыс ехай домой.
ниче бывает также живут миллионы азиатов в россии которым пьяное русское чудо в такси постоянно кричит "езжай к себе на родину черный" а если он татарин или бурят ему куда ехать? и родина ли для него эта россия тогда ? а когда русские в ссср кричали в городах средней азии на местных "понаехали тут" это чья родина была?)))
вишь как ты сразу взвыл когда зеркало включилось) абиделся он) ниче терпи пьяных же и националистов везде хватает правда? Цитата:
Vit: Даже случайно узнал что в Челябинске моя одноклассница держит агентство для таких как я. Я уже ей звонил, спрашивал какие доки надо. Что меня держит? Незнаю. Наверно работа, и дети.
знаешь че тебя держит? слово на букву М и кончается на ЗАЦИЯ))) Цитата:
Vit: Но как только на меня косо посмотрят на работе я уже через 2 минуты буду стоять в агентстве в Челябинске
считай что я на тебя косо посмотрел сейчас можешь ехать с чистой совестью) только сразу оттуда на фронт защищать родину едь! володин же сказал всех кто получил гражданство рф сразу в окопы
Vit: Нету у меня ненависти что б стрелять в украинцев.
а товарищу майору похер_))
это твои личные проблемы а родину россиюшку защищать надо и товарища майора с ротенбергом они на тебя надеються) если руки трясутся подними их в первом бою и будешь жить но проблема когда тебя обменяют тебя снова отправят на фронт и так пока руки ноги не оторвёт либо пока не погибнешь там
Kairat stayer: В Сирию пошли защищать Б.Асада, отмечал ранее там религиозная война между шиитами суннитами идёт, не нужно встревать, сами разберутся. Тут мне ура патриоты говорили, мол там новое оружие испытывают, ковровые бомбардировки и.т.д. Для этого полигоны функционируют, на нашей территории действуют три испытательных полигона, переданные в аренду Российской Федерации. Зачем убивать мирных жителей? СССР в Афганистан полез, чем закончилось, выводы не сделали?
Более пяти лет прошло, до сих пор там неспокойно, чтобы не быть голословным, пожалуйста процитирую (24.06.19 г.):
Kairat stayer: Похоже на пропаганду которую зомбоящик и жёлтая пресса постоянно вешает, ваше право верить и в качестве аргументов приводить. Но у Европейского союза и её лидеров есть консолидированная точка зрения, которая отличается от отмеченной.
Kairat stayer: Ранее упоминал, что в Сирии идёт тысячелетняя религиозная война между суннитами и шиитами, на стороне Б. Асада шииты иранцы участвуют и их более 80% в правительственной армии. При этом Израиль и Иран неприменимые противники, первые будут всеми силами стараться не допустить на территории Сирии второй страны как Иран, ну и американцы Б. Асада не поддерживают.
Иран разрабатывает ядерное оружие, Израиль и США приложат все усилия чтобы не допустить наличие у Ирана указанного оружия, вплоть до военного вмешательства со стороны американцев. В первую очередь прогрессивное мировое сообщество опасается экстремизма, радикализма. Пример Северокорейцев, им же в своё время СССР предоставила технологию ядерного оружия, которым потом они до настоящего времени шантажируют соседей и.т.д. а сами проживают не очень хорошо по сравнению с Южной Кореей.
США хочет урегулировать конфликт на Ближнем Востоке и инвестиции в объеме 50 миллиардов долларов (в пересчете - 44,19 млрд евро). По словам авторов, это позволит создать не менее одного миллиона рабочих мест для палестинцев, а также удвоить ВВП Палестинской национальной автономии в течение десяти лет. Предложенный Белым домом план "способен открыть новую главу в истории" палестинцев, "определяемую не невзгодами и лишениями, а свободой и достоинством", подчеркивают его разработчики.
Vit: А где ж оно было когда свергнули законного президента? Только Донбасс, сказал Эээ так нельзя
Понимаешь Виталий, Янукович настолько задолбал всех, я пишу, ты не читаешь, донецкие стояли на Майдане, ушли в ночь до событий! Не буду говорить, что их предупредили, есть факт, были , стояли палаточным городком и тихо ушли, за ночь.Кто то про Беркут говорит, а что же не остались Беркут защищать?Это всё нехорошие дела, когда Украина ввела КТО, я был за Донбасс, потом прочитал статистику, 2 миллиона выехала в Украину, миллион в Россию, было 5 миллионов, остались те кому податься некуда было
Ситуация от нацПатритов следующия. Один наваривается от россиян сдавая хаты. Второй главный из них, хату в челябинске сдаёт и хает РФ А если капнуть глубже, то ваще половина уже имеет паспорт не казахстанский. Как и их кумир зеленский. Вот такие они Патриоты)
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