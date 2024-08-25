Отправлено: - 23:06

vofkakst:



Цитата:В этом и заключается разница между крупно и мелко! Главное не в том, чтобы сделать, главное как придумать! Завод Киа в Словакии, привозят из Германии рулон высоколегированной стали и делают машину, от этого Киа не стала словацкой! Форд как был американцем, так им и остался, хоть его машины в Германии выпускают