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≡ Почему в Казахстане сократилось производство авто
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49944
Почему в Казахстане сократилось производство авто
Отправлено: 25.08.24 - 13:28
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В июле 2024 года в Казахстане было произведено 7 779 единиц техники на сумму 100,8 миллиарда тенге, что на 41,3 процента меньше по сравнению с июлем 2023 года. О том, почему производство авто сократилось, передаёт Tengri Auto.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5703
Почему в Казахстане сократилось производство авто
Отправлено: 25.08.24 - 23:06
#15
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Цитата:
vofkakst:

В этом и заключается разница между крупно и мелко! Главное не в том, чтобы сделать, главное как придумать! Завод Киа в Словакии, привозят из Германии рулон высоколегированной стали и делают машину, от этого Киа не стала словацкой! Форд как был американцем, так им и остался, хоть его машины в Германии выпускают
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5703
Почему в Казахстане сократилось производство авто
Отправлено: 25.08.24 - 23:13
#16
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...Я об этом давно талдычу
Кто должен услышать? Отказаться от сборки? Худо бедно, кого-то работой они обеспечивают! В чем Ваша цель? Не понимаю, побрюзжать? Собрать народ, чтобы запретили? Давайте перекроем кислород Аллюру, лучше кому станет?
Профайл
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