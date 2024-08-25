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≡ Почему в Казахстане сократилось производство авто
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49944
Почему в Казахстане сократилось производство авто
Отправлено: 25.08.24 - 13:28
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В июле 2024 года в Казахстане было произведено 7 779 единиц техники на сумму 100,8 миллиарда тенге, что на 41,3 процента меньше по сравнению с июлем 2023 года. О том, почему производство авто сократилось, передаёт Tengri Auto.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7046
Re: Почему в Казахстане сократилось производство авто
Отправлено: 25.08.24 - 13:28
#1
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У нас есть свой автором? И он сократился? Не может быть! Как могли допустить
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5703
Почему в Казахстане сократилось производство авто
Отправлено: 25.08.24 - 13:40
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
У нас есть свой автором? И он сократился? Не может быть! Как могли допустить

Пром есть, новых мыслей нет! Конструировать пока не можем, есть надежда пойти по пути Китая, в рамках одной жизни, моей конкретно, Китай прошел путь от Газ 51 до авто мирового уровня
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15296
Re: Почему в Казахстане сократилось производство авто
Отправлено: 25.08.24 - 14:31
#3
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Хотите новое авто взять. Не смотрите и не думайте. Хочется. Берите. Завтра учитывая геополитку ваще мопед не возьмёте. Вперёд.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5703
Re: Почему в Казахстане сократилось производство авто
Отправлено: 25.08.24 - 15:01
#4
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Цитата:
Vit:
геополитку ваще

Виталий, а что геополитика? Ты на чём ездишь? Либо Рено либо Вольво, что уже одно и тоже! Мимо меня россияне гоняют Шакманы, Ситраки, а где КамАз? Я понимаю, обида говорит, но кто кроме России виноват в ее бедах? Обидеться на всех и обвинить всех, что тебя не любят, как минимум неконструктивно! А это именно то, чем сейчас Россия занимается! Хочешь быть сверхдержавой, вперёд, США, так делает, не одобряю во многом!
Я когда был в Орленке, американцы приехали, стоят из Орла,из Рязани пресмыкаются, тьфу, потом американцы новый мяч достали и чеканить начали, подошёл парень из Ростова и начеканил им, и потом сказал:"Учитесь пацаны"! Тогда американцы уважительно похлопали!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15296
Почему в Казахстане сократилось производство авто
Отправлено: 25.08.24 - 15:14
#5
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Цитата:
saba:

Камаз тема. Хоть я не разу и не работал на этом железе но это то что нас всех спасёт в случаи ядерной войны. Потому как вольвы, мерсы отключаются удалено. Как и телефоны. Хлоп и все.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15296
Почему в Казахстане сократилось производство авто
Отправлено: 25.08.24 - 15:22
#6
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Хотя есть пиратские программы. И кстати они идут с Украины.) вот же прикол. Прошивку пиратскую сначало хохлы воруют и потом раздают.Продают.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5703
Почему в Казахстане сократилось производство авто
Отправлено: 25.08.24 - 15:24
#7
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Цитата:
Vit:
Камаз тема.

Нет Камаза, купил Мерседес делал под себя, потом ушел,за рубль кажется выкупил то ли НАМИ, то ли Ростех, могу ошибаться. В итоге за вечер десяток Шакманов едет, в основном самосвалы,и с десяток Ситраков тягачей
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15296
Почему в Казахстане сократилось производство авто
Отправлено: 25.08.24 - 15:34
#8
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Цитата:
saba:
Ну как нету. Он по сути есть. Я понимаю что все тащится из Китая и собирается в татарии. Но он остаётся камаз по сути не один глонас, или другое не сможет его поймать. Он в случии ядерной войны будет хлеб возить на фронт и раненых от туда. А вот как раз мерс и вольво это не сможет. Он как телефон. Блокируется.
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р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1514
Re: Почему в Казахстане сократилось производство авто
Отправлено: 25.08.24 - 16:13
#9
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Цитата:
Vit:
Ну как нету. Он по сути есть. Я понимаю что все тащится из Китая и собирается в татарии. Но он остаётся камаз по сути не один глонас, или другое не сможет его поймать. Он в случии ядерной войны будет хлеб возить на фронт и раненых от туда. А вот как раз мерс и вольво это не сможет. Он как телефон. Блокируется.


......всё правильно глаголишь Vit собрался ехать машину завожу начинаю трогаться телефон звонит сам звонит производителю авто я его выключаю,проехал порядка пяти км. загорелась ошибка моторчек поехал прочитали нарушен определитель выхлопа газов...камаз он и в африке камаз....
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40569
Re: Почему в Казахстане сократилось производство авто
Отправлено: 25.08.24 - 16:16
#10
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Цитата:
отечественные бренды

Так загадочно звучит, как современный Москвич ..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15296
Re: Почему в Казахстане сократилось производство авто
Отправлено: 25.08.24 - 17:21
#11
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Мне стыдно признатся. Но как то решил угарнуть. Заехал тогда ещё на мерсе на сервес. Охраник спросил фамл. Я говорю Заканович. Он о.. Наш хохол. Я им ну да. Наш.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1276
Re: Почему в Казахстане сократилось производство авто
Отправлено: 25.08.24 - 22:52
#12
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Во всем мире производят автомобили, а у нас какие-то АВТО. Поэтому и не знаем что это за звери. Вроде есть, а вроде нет.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
952
Почему в Казахстане сократилось производство авто
Отправлено: 25.08.24 - 22:57
#13
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а в КЗстане именно ПРОИЗВОДИЛИ авто???? крупно- и мелкоузловая сборка уже готовых частей - это не производство так то. Производство (на мой взгляд) - это когда отлили кузов, вче части, узлы и агрегаты; датчики и электронику ИЗГОТОВИЛИ . а прилепить логотип Аллюра на крышку багажника - это не производство...
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р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1514
Re: Почему в Казахстане сократилось производство авто
Отправлено: 25.08.24 - 23:05
#14
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Цитата:
vofkakst:
а в КЗстане именно ПРОИЗВОДИЛИ авто???? крупно- и мелкоузловая сборка уже готовых частей - это не производство так то. Производство (на мой взгляд) - это когда отлили кузов, вче части, узлы и агрегаты; датчики и электронику ИЗГОТОВИЛИ . а прилепить логотип Аллюра на крышку багажника - это не производство...


......Я об этом давно талдычу но меня никто не слышет....да и европейцы уже мало что производят не знаю сколько процентов сами делают наибольшее китай постовляет...
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