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≡ Почему запрещают купаться на Набережной КЖБИ?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49944
Почему запрещают купаться на Набережной КЖБИ?
Отправлено: 24.08.24 - 16:17
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На территории города Костанай определенно четыре официальных мест для купания, это базы отдыха \"Мишутка\", \"Мохито\", \"Ак Шанырак\" и городской центральный пляж.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
951
Re: Почему запрещают купаться на Набережной КЖБИ?
Отправлено: 24.08.24 - 16:17
#1
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Цитата:
Так можно и за воздух налог вздрючить, 

Цыц! Не подсказывайте им, пожалуйста! Эти могут...
Профайл
Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15291
Re: Почему запрещают купаться на Набережной КЖБИ?
Отправлено: 25.08.24 - 14:26
#2
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Купайтесь. Один раз живём.
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3500
Re: Почему запрещают купаться на Набережной КЖБИ?
Отправлено: 25.08.24 - 21:23
#3
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не надо в нашей речушке-вонюшке купаться! Козлёночками станете!
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