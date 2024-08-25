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≡ Крупные камни в почках удаляют лазером с помощью прокола в 5 мм урологи Костанайской областной больницы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49944
Крупные камни в почках удаляют лазером с помощью прокола в 5 мм урологи Костанайской областной больницы
Отправлено: 25.08.24 - 19:35
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После таких операций пациенту почти в 70% случаях не требуется установка дренажной системы, восстановление протекает быстро, а значит сокращается количество дней госпитализации.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7046
Re: Крупные камни в почках удаляют лазером с помощью прокола в 5...
Отправлено: 25.08.24 - 19:35
#1
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Не помню кто-то рассказал, была старуха и бесконечно вызывала скорую, все притворяется больной,тогда врач ей зелёнкой на мягком месте написал: симулянт,и вколол аскорбинку. Вот была потеха кто приезжал на ложный вызов
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