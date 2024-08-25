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Почему в Казахстане сократилось производство авто
Почему в Казахстане сократилось производство авто
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49943
Почему в Казахстане сократилось производство авто
Отправлено: 25.08.24 - 13:28
В июле 2024 года в Казахстане было произведено 7 779 единиц техники на сумму 100,8 миллиарда тенге, что на 41,3 процента меньше по сравнению с июлем 2023 года. О том, почему производство авто сократилось, передаёт Tengri Auto.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7045
Re: Почему в Казахстане сократилось производство авто
Отправлено: 25.08.24 - 13:28
У нас есть свой автором? И он сократился? Не может быть! Как могли допустить
Почему в Казахстане сократилось производство авто
Отправлено: 25.08.24 - 13:40
Цитата:
Пром есть, новых мыслей нет! Конструировать пока не можем, есть надежда пойти по пути Китая, в рамках одной жизни, моей конкретно, Китай прошел путь от Газ 51 до авто мирового уровня
сайлау курманов:
У нас есть свой автором? И он сократился? Не может быть! Как могли допустить
У нас есть свой автором? И он сократился? Не может быть! Как могли допустить
Пром есть, новых мыслей нет! Конструировать пока не можем, есть надежда пойти по пути Китая, в рамках одной жизни, моей конкретно, Китай прошел путь от Газ 51 до авто мирового уровня
Re: Почему в Казахстане сократилось производство авто
Отправлено: 25.08.24 - 14:31
Хотите новое авто взять. Не смотрите и не думайте. Хочется. Берите. Завтра учитывая геополитку ваще мопед не возьмёте. Вперёд.
Re: Почему в Казахстане сократилось производство авто
Отправлено: 25.08.24 - 15:01
Цитата:
Виталий, а что геополитика? Ты на чём ездишь? Либо Рено либо Вольво, что уже одно и тоже! Мимо меня россияне гоняют Шакманы, Ситраки, а где КамАз? Я понимаю, обида говорит, но кто кроме России виноват в ее бедах? Обидеться на всех и обвинить всех, что тебя не любят, как минимум неконструктивно! А это именно то, чем сейчас Россия занимается! Хочешь быть сверхдержавой, вперёд, США, так делает, не одобряю во многом!
Я когда был в Орленке, американцы приехали, стоят из Орла,из Рязани пресмыкаются, тьфу, потом американцы новый мяч достали и чеканить начали, подошёл парень из Ростова и начеканил им, и потом сказал:"Учитесь пацаны"! Тогда американцы уважительно похлопали!
Vit:
геополитку ваще
геополитку ваще
Виталий, а что геополитика? Ты на чём ездишь? Либо Рено либо Вольво, что уже одно и тоже! Мимо меня россияне гоняют Шакманы, Ситраки, а где КамАз? Я понимаю, обида говорит, но кто кроме России виноват в ее бедах? Обидеться на всех и обвинить всех, что тебя не любят, как минимум неконструктивно! А это именно то, чем сейчас Россия занимается! Хочешь быть сверхдержавой, вперёд, США, так делает, не одобряю во многом!
Я когда был в Орленке, американцы приехали, стоят из Орла,из Рязани пресмыкаются, тьфу, потом американцы новый мяч достали и чеканить начали, подошёл парень из Ростова и начеканил им, и потом сказал:"Учитесь пацаны"! Тогда американцы уважительно похлопали!
Почему в Казахстане сократилось производство авто
Отправлено: 25.08.24 - 15:14
Цитата:
Камаз тема. Хоть я не разу и не работал на этом железе но это то что нас всех спасёт в случаи ядерной войны. Потому как вольвы, мерсы отключаются удалено. Как и телефоны. Хлоп и все.
saba:
Камаз тема. Хоть я не разу и не работал на этом железе но это то что нас всех спасёт в случаи ядерной войны. Потому как вольвы, мерсы отключаются удалено. Как и телефоны. Хлоп и все.
Почему в Казахстане сократилось производство авто
Отправлено: 25.08.24 - 15:22
Хотя есть пиратские программы. И кстати они идут с Украины.) вот же прикол. Прошивку пиратскую сначало хохлы воруют и потом раздают.Продают.
Почему в Казахстане сократилось производство авто
Отправлено: 25.08.24 - 15:24
Цитата:
Нет Камаза, купил Мерседес делал под себя, потом ушел,за рубль кажется выкупил то ли НАМИ, то ли Ростех, могу ошибаться. В итоге за вечер десяток Шакманов едет, в основном самосвалы,и с десяток Ситраков тягачей
Vit:
Камаз тема.
Камаз тема.
Нет Камаза, купил Мерседес делал под себя, потом ушел,за рубль кажется выкупил то ли НАМИ, то ли Ростех, могу ошибаться. В итоге за вечер десяток Шакманов едет, в основном самосвалы,и с десяток Ситраков тягачей
Почему в Казахстане сократилось производство авто
Отправлено: 25.08.24 - 15:34
Цитата:
saba:Ну как нету. Он по сути есть. Я понимаю что все тащится из Китая и собирается в татарии. Но он остаётся камаз по сути не один глонас, или другое не сможет его поймать. Он в случии ядерной войны будет хлеб возить на фронт и раненых от туда. А вот как раз мерс и вольво это не сможет. Он как телефон. Блокируется.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1513
Re: Почему в Казахстане сократилось производство авто
Отправлено: 25.08.24 - 16:13
Цитата:
......всё правильно глаголишь Vit собрался ехать машину завожу начинаю трогаться телефон звонит сам звонит производителю авто я его выключаю,проехал порядка пяти км. загорелась ошибка моторчек поехал прочитали нарушен определитель выхлопа газов...камаз он и в африке камаз....
Vit:
Ну как нету. Он по сути есть. Я понимаю что все тащится из Китая и собирается в татарии. Но он остаётся камаз по сути не один глонас, или другое не сможет его поймать. Он в случии ядерной войны будет хлеб возить на фронт и раненых от туда. А вот как раз мерс и вольво это не сможет. Он как телефон. Блокируется.
Ну как нету. Он по сути есть. Я понимаю что все тащится из Китая и собирается в татарии. Но он остаётся камаз по сути не один глонас, или другое не сможет его поймать. Он в случии ядерной войны будет хлеб возить на фронт и раненых от туда. А вот как раз мерс и вольво это не сможет. Он как телефон. Блокируется.
......всё правильно глаголишь Vit собрался ехать машину завожу начинаю трогаться телефон звонит сам звонит производителю авто я его выключаю,проехал порядка пяти км. загорелась ошибка моторчек поехал прочитали нарушен определитель выхлопа газов...камаз он и в африке камаз....
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 40537
Re: Почему в Казахстане сократилось производство авто
Отправлено: 25.08.24 - 16:16
Цитата:
Так загадочно звучит, как современный Москвич ..
отечественные бренды
Так загадочно звучит, как современный Москвич ..
Re: Почему в Казахстане сократилось производство авто
Отправлено: 25.08.24 - 17:21
Мне стыдно признатся. Но как то решил угарнуть. Заехал тогда ещё на мерсе на сервес. Охраник спросил фамл. Я говорю Заканович. Он о.. Наш хохол. Я им ну да. Наш.
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