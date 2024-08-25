Отправлено: - 13:40

сайлау курманов:

У нас есть свой автором? И он сократился? Не может быть! Как могли допустить

Цитата:Пром есть, новых мыслей нет! Конструировать пока не можем, есть надежда пойти по пути Китая, в рамках одной жизни, моей конкретно, Китай прошел путь от Газ 51 до авто мирового уровня