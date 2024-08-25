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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15287
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.08.24 - 15:54
#10981
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Цитата:
111:

Марикджан ты вон в натуре уже закалебал.у тебя как не день похороны, как не день свадьба. То двоюродный то троюродный. Завязывай. Давай что б был мир на всей земле
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40528
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.08.24 - 15:55
#10982
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Мать попортила их, да так жестоко..
Ванну одному сама грела и локтем проверяла, это тому уже 12 было, кричала что никогда они работать не будут и пахать как она раньше в деревне.
Да уж, я с ней как то поспорил, она тогда торгашка, богатая женщина, меня унизила.
Ну вот, время показало, у обоих по три четыре ходки..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40528
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.08.24 - 15:57
#10983
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Цитата:
Vit:
Давай что б был мир на всей земле

Это жизнь же, кто то умирает, кто то приходит.
Сегодня отдал 20 тысяч на поминки, сейчас такая вроде такса с семьи.
У нас с деньгами все строго, не дай Бог не дашь..
У русских непонятно
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40528
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.08.24 - 15:58
#10984
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Цитата:
Гога:
какие оды пел Назарбаеву

Я его так любил и хотел за Назарбаева как зетпатриоты идти убивать чужих детей?
Не, не помню..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10932
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.08.24 - 15:59
#10985
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Цитата:
111:
Значит надо убить всех тех, кто выбрал Зеленского, а это 30 миллионов украинцев, понятна ненависть, зачетно.

----Интересно , в чем тут прикол ?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40528
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.08.24 - 15:59
#10986
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Цитата:
Гога:
Интересно , в чем тут прикол ?

Это сярькязьм.
Для особо тупых..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15287
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.08.24 - 16:00
#10987
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Цитата:
111:
У русских непонятно

У русских тоже сколько кто может и помогает. Таксы вроде нет. Я не слышал
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40528
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.08.24 - 16:01
#10988
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Цитата:
Vit:
русских тоже сколько кто может и помогает.

То есть есть на входе на похороны своего рода "бухгалтер", который все записывает?
Нету, в том то и дело
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15287
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.08.24 - 16:01
#10989
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Ладно все поминули. Так ты был на быд бойс блю?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10932
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.08.24 - 16:01
#10990
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Цитата:
111:
Не, не помню..


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40528
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.08.24 - 16:03
#10991
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Цитата:
Vit:
Так ты был на быд бойс блю

Да нет, поздно было, пока пиво наберешь, жратухи наберешь, там уже и не протолкнуться, потом ночь любви со своей, а потом с утра на похороны, тяжеловато было бы..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40528
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.08.24 - 16:05
#10992
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Да еще там дед дома, гоняться друг за дружкой как то неудобно
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40528
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.08.24 - 16:05
#10993
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Цитата:
Vit:
Так ты был на быд бойс блю

Нечего жалеть, там был какой то белый, я хотел нег., ой, афроамериканца..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15287
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.08.24 - 16:05
#10994
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Цитата:
111:
То есть есть на входе на похороны своего рода "бухгалтер", который все записывает? Нету, в том то и дело

Понятие не имею. Знаю что когда хоронили моего братишку. Люди приносили. А сколько там я Незнаю. Все равно ушло на то что б люди поминули. Да и без приноса все норм было. Мне было без разницы я как робот ходил. 3 дня не ел. Может и больше я не считал, говорят неделю я был не в себе.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40528
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.08.24 - 16:08
#10995
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Цитата:
Vit:
Знаю что когда хоронили моего братишку. Люди приносили. А сколько там я Незнаю

У нас близкие должны знать, кто сколько принес, как окупилось, сколько осталось денег или наоборот.
Цинично наверно как то, но это так, денег в некоторых прям требуют и не меньше чтоб..
Да, казахские похороны еще те..
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