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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.08.24 - 15:54
Цитата:
Марикджан ты вон в натуре уже закалебал.у тебя как не день похороны, как не день свадьба. То двоюродный то троюродный. Завязывай. Давай что б был мир на всей земле
111:
Марикджан ты вон в натуре уже закалебал.у тебя как не день похороны, как не день свадьба. То двоюродный то троюродный. Завязывай. Давай что б был мир на всей земле
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.08.24 - 15:55
Мать попортила их, да так жестоко..
Ванну одному сама грела и локтем проверяла, это тому уже 12 было, кричала что никогда они работать не будут и пахать как она раньше в деревне.
Да уж, я с ней как то поспорил, она тогда торгашка, богатая женщина, меня унизила.
Ну вот, время показало, у обоих по три четыре ходки..
Ванну одному сама грела и локтем проверяла, это тому уже 12 было, кричала что никогда они работать не будут и пахать как она раньше в деревне.
Да уж, я с ней как то поспорил, она тогда торгашка, богатая женщина, меня унизила.
Ну вот, время показало, у обоих по три четыре ходки..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.08.24 - 15:57
Цитата:
Это жизнь же, кто то умирает, кто то приходит.
Сегодня отдал 20 тысяч на поминки, сейчас такая вроде такса с семьи.
У нас с деньгами все строго, не дай Бог не дашь..
У русских непонятно
Vit:
Давай что б был мир на всей земле
Давай что б был мир на всей земле
Это жизнь же, кто то умирает, кто то приходит.
Сегодня отдал 20 тысяч на поминки, сейчас такая вроде такса с семьи.
У нас с деньгами все строго, не дай Бог не дашь..
У русских непонятно
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.08.24 - 15:58
Цитата:
Я его так любил и хотел за Назарбаева как зетпатриоты идти убивать чужих детей?
Не, не помню..
Гога:
какие оды пел Назарбаеву
какие оды пел Назарбаеву
Я его так любил и хотел за Назарбаева как зетпатриоты идти убивать чужих детей?
Не, не помню..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.08.24 - 15:59
Цитата:
----Интересно , в чем тут прикол ?
111:
Значит надо убить всех тех, кто выбрал Зеленского, а это 30 миллионов украинцев, понятна ненависть, зачетно.
Значит надо убить всех тех, кто выбрал Зеленского, а это 30 миллионов украинцев, понятна ненависть, зачетно.
----Интересно , в чем тут прикол ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.08.24 - 15:59
Цитата:
Это сярькязьм.
Для особо тупых..
Гога:
Интересно , в чем тут прикол ?
Интересно , в чем тут прикол ?
Это сярькязьм.
Для особо тупых..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.08.24 - 16:00
Цитата:
У русских тоже сколько кто может и помогает. Таксы вроде нет. Я не слышал
111:
У русских непонятно
У русских непонятно
У русских тоже сколько кто может и помогает. Таксы вроде нет. Я не слышал
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.08.24 - 16:01
Цитата:
То есть есть на входе на похороны своего рода "бухгалтер", который все записывает?
Нету, в том то и дело
Vit:
русских тоже сколько кто может и помогает.
русских тоже сколько кто может и помогает.
То есть есть на входе на похороны своего рода "бухгалтер", который все записывает?
Нету, в том то и дело
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.08.24 - 16:01
Ладно все поминули. Так ты был на быд бойс блю?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.08.24 - 16:01
Цитата:
111:
Не, не помню..
Не, не помню..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.08.24 - 16:03
Цитата:
Да нет, поздно было, пока пиво наберешь, жратухи наберешь, там уже и не протолкнуться, потом ночь любви со своей, а потом с утра на похороны, тяжеловато было бы..
Vit:
Так ты был на быд бойс блю
Так ты был на быд бойс блю
Да нет, поздно было, пока пиво наберешь, жратухи наберешь, там уже и не протолкнуться, потом ночь любви со своей, а потом с утра на похороны, тяжеловато было бы..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.08.24 - 16:05
Да еще там дед дома, гоняться друг за дружкой как то неудобно
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.08.24 - 16:05
Цитата:
Нечего жалеть, там был какой то белый, я хотел нег., ой, афроамериканца..
Vit:
Так ты был на быд бойс блю
Так ты был на быд бойс блю
Нечего жалеть, там был какой то белый, я хотел нег., ой, афроамериканца..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.08.24 - 16:05
Цитата:
Понятие не имею. Знаю что когда хоронили моего братишку. Люди приносили. А сколько там я Незнаю. Все равно ушло на то что б люди поминули. Да и без приноса все норм было. Мне было без разницы я как робот ходил. 3 дня не ел. Может и больше я не считал, говорят неделю я был не в себе.
111:
То есть есть на входе на похороны своего рода "бухгалтер", который все записывает? Нету, в том то и дело
То есть есть на входе на похороны своего рода "бухгалтер", который все записывает? Нету, в том то и дело
Понятие не имею. Знаю что когда хоронили моего братишку. Люди приносили. А сколько там я Незнаю. Все равно ушло на то что б люди поминули. Да и без приноса все норм было. Мне было без разницы я как робот ходил. 3 дня не ел. Может и больше я не считал, говорят неделю я был не в себе.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.08.24 - 16:08
Цитата:
У нас близкие должны знать, кто сколько принес, как окупилось, сколько осталось денег или наоборот.
Цинично наверно как то, но это так, денег в некоторых прям требуют и не меньше чтоб..
Да, казахские похороны еще те..
Vit:
Знаю что когда хоронили моего братишку. Люди приносили. А сколько там я Незнаю
Знаю что когда хоронили моего братишку. Люди приносили. А сколько там я Незнаю
У нас близкие должны знать, кто сколько принес, как окупилось, сколько осталось денег или наоборот.
Цинично наверно как то, но это так, денег в некоторых прям требуют и не меньше чтоб..
Да, казахские похороны еще те..
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