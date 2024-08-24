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«В каждой семье виноваты двое». Уполномоченный по правам ребенка - о проекте «Отбасы Help», бытовом насилии и советах супругам
«В каждой семье виноваты двое». Уполномоченный по правам ребенка - о проекте «Отбасы Help», бытовом насилии и советах супругам
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 49942
«В каждой семье виноваты двое». Уполномоченный по правам ребенка - о проекте «Отбасы Help», бытовом насилии и советах супругам
Отправлено: 24.08.24 - 12:01
В интервью «НГ» Несибели БАСЕНОВА рассказала о том, какие основные изменения произошли в проекте семейной терапии «Отбасы Help» и назвала несколько причин, влияющих на распад семьи и на психическое здоровье детей.
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Re: «В каждой семье виноваты двое». Уполномоченный по правам...
Отправлено: 24.08.24 - 12:01
Re: «В каждой семье виноваты двое». Уполномоченный по правам...
Отправлено: 24.08.24 - 12:27
Во всех разводах всегда виновата женщина. ТОЧКА.
Ну может быть где то там на краю вселенной в какой нибудь старой забытой галактике только 1 мужик был виноват в разводе
Ну может быть где то там на краю вселенной в какой нибудь старой забытой галактике только 1 мужик был виноват в разводе
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3423
«В каждой семье виноваты двое». Уполномоченный по правам ребенка - о проекте «Отбасы Help», бытовом насилии и советах супругам
Отправлено: 24.08.24 - 12:36
Цитата:
Но не обязательно жена. На моей памяти 3 семьи из за тёщи развелись. И потом ещё одна, уже после её (тёщи) смерти. Вот как бывает. А казалось бы, ну за чем? Может зависть, потому как сама (тёща) всю жизнь одна прожила и детей растила, может ещё что. Нам этого не узнать.
Vit:
Во всех разводах всегда виновата женщина.
Во всех разводах всегда виновата женщина.
Но не обязательно жена. На моей памяти 3 семьи из за тёщи развелись. И потом ещё одна, уже после её (тёщи) смерти. Вот как бывает. А казалось бы, ну за чем? Может зависть, потому как сама (тёща) всю жизнь одна прожила и детей растила, может ещё что. Нам этого не узнать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3435
Re: «В каждой семье виноваты двое». Уполномоченный по правам...
Отправлено: 24.08.24 - 13:07
Цитата:
Не в бровь, а в глаз!
Гога:
Не в бровь, а в глаз!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7045
Re: «В каждой семье виноваты двое». Уполномоченный по правам...
Отправлено: 24.08.24 - 15:06
Помню,на заводе мать двоих детей загуляла с приезжим сварщиком, так она детей оставила с мужем и отправилась за новой любовью. Через год вернулась, хорошо что муж первый не успел жениться. В другом случае муж "разрешил" подруге жены жить с ними, говорят все трое спали на одной кровати. Любвеобильный супруг никуда на сторону не ходил,все тащил в семью. Был ещё случай,когда ушла жена к другому, там родила сына и снова вернулась в первую семью где до этого были ещё два сына. Так свекровь тем родным внукам покупала Сникерс,а пришлому дешёвый альбени,да приговаривала: прыгали чужие бычки,а телята наши
Re: «В каждой семье виноваты двое». Уполномоченный по правам...
Отправлено: 24.08.24 - 16:35
Re: «В каждой семье виноваты двое». Уполномоченный по правам...
Отправлено: 25.08.24 - 13:36
Вот смотрт психолог, если они начинают тебя детьми пугать. Мол не увидишь. А потом действительно даже через раз на звонок отвечают. Это типа я на крючке?
«В каждой семье виноваты двое». Уполномоченный по правам ребенка - о проекте «Отбасы Help», бытовом насилии и советах супругам
Отправлено: 25.08.24 - 13:50
Психолог вот смотри. А если хочется подойти к ней и нож в горло воткнуть и в глаза ей смотреть. И говорить я тебя породил, я тебя и убью. Потом вроде стараешься себя успокоить. А если в один момент не получится?, где лечится от предательства?
«В каждой семье виноваты двое». Уполномоченный по правам ребенка - о проекте «Отбасы Help», бытовом насилии и советах супругам
Отправлено: 25.08.24 - 13:52
В церковь ходил. Останавливает, но только на время. Мысли почищиш. И потом опять дьявол грызёт тебя из внутри.
«В каждой семье виноваты двое». Уполномоченный по правам ребенка - о проекте «Отбасы Help», бытовом насилии и советах супругам
Отправлено: 25.08.24 - 13:59
Я читал. Отпусти её, как отпусти если я на руках это носил. Я в глаза смотрел когда говорил слова любви. Сердце отдал. И теперь отпусти. Я клятву давал. И в счастье и в горе. Сначит вместе с дохнем. Психолог
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2260
«В каждой семье виноваты двое». Уполномоченный по правам ребенка - о проекте «Отбасы Help», бытовом насилии и советах супругам
Отправлено: 25.08.24 - 14:05
Цитата:
Вы сейчас вопросы кому задаете? Психолог Бесенова ответила на вопросы корреспондента. Но здесь консультации она не дает.
Пожалуйста, дальше обсуждайте интервью.
NG.kz:
Психолог вот смотри.
Психолог вот смотри.
Вы сейчас вопросы кому задаете? Психолог Бесенова ответила на вопросы корреспондента. Но здесь консультации она не дает.
Пожалуйста, дальше обсуждайте интервью.
«В каждой семье виноваты двое». Уполномоченный по правам ребенка - о проекте «Отбасы Help», бытовом насилии и советах супругам
Отправлено: 25.08.24 - 14:18
Цитата:
Не кому. Извините. Сам справлюсь. Не маленький. Я лично к ней и её профи понятия не имею. Вырвалось.
Тимур Гафуров:
Не кому. Извините. Сам справлюсь. Не маленький. Я лично к ней и её профи понятия не имею. Вырвалось.
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