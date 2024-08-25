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≡ Почему в Казахстане сократилось производство авто
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49942
Почему в Казахстане сократилось производство авто
Отправлено: 25.08.24 - 13:28
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В июле 2024 года в Казахстане было произведено 7 779 единиц техники на сумму 100,8 миллиарда тенге, что на 41,3 процента меньше по сравнению с июлем 2023 года. О том, почему производство авто сократилось, передаёт Tengri Auto.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7045
Re: Почему в Казахстане сократилось производство авто
Отправлено: 25.08.24 - 13:28
#1
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У нас есть свой автором? И он сократился? Не может быть! Как могли допустить
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5694
Почему в Казахстане сократилось производство авто
Отправлено: 25.08.24 - 13:40
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
У нас есть свой автором? И он сократился? Не может быть! Как могли допустить

Пром есть, новых мыслей нет! Конструировать пока не можем, есть надежда пойти по пути Китая, в рамках одной жизни, моей конкретно, Китай прошел путь от Газ 51 до авто мирового уровня
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