Re: «В каждой семье виноваты двое». Уполномоченный по правам...

Отправлено: - 15:06

Помню,на заводе мать двоих детей загуляла с приезжим сварщиком, так она детей оставила с мужем и отправилась за новой любовью. Через год вернулась, хорошо что муж первый не успел жениться. В другом случае муж "разрешил" подруге жены жить с ними, говорят все трое спали на одной кровати. Любвеобильный супруг никуда на сторону не ходил,все тащил в семью. Был ещё случай,когда ушла жена к другому, там родила сына и снова вернулась в первую семью где до этого были ещё два сына. Так свекровь тем родным внукам покупала Сникерс,а пришлому дешёвый альбени,да приговаривала: прыгали чужие бычки,а телята наши