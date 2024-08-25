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Лещ и густера - дежурные обитатели многих наших водоемов. Поймать трофейного леща - рыбацкое счастье. Но в последнее время у нас это большая редкость. Зато подлещик и густера порой донимают так, что не заешь, как избавиться от их поклевок.