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≡ Как не спутать леща с густерой. Белая рыба у нас попадается часто, но какая именно? Давайте разбираться
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49942
Как не спутать леща с густерой. Белая рыба у нас попадается часто, но какая именно? Давайте разбираться
Отправлено: 25.08.24 - 13:35
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Лещ и густера - дежурные обитатели многих наших водоемов. Поймать трофейного леща - рыбацкое счастье. Но в последнее время у нас это большая редкость. Зато подлещик и густера порой донимают так, что не заешь, как избавиться от их поклевок.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5694
Re: Как не спутать леща с густерой. Белая рыба у нас попадается...
Отправлено: 25.08.24 - 13:35
#1
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Читать люблю, ловить не умею и не хочу! Не умею даже курице горло перерезать, правильно сказала Таноми про меня, рафинированный интеллигент, про интеллигента, ещё бы поспорил, а вот рафинированный, это в точку, откуда берется? :-x
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