Re: Феодор МАЦУКАТОВ: С чего начинается завтра?

Отправлено: - 17:44

Сломать такую систему очень сложно. Она, как гидра, способна к самовоспроизведению. Но в мире есть немало прецедентов, когда это удавалось. Вспомним успешные реформы Саакашвили, который за короткий период победил коррупцию в Грузии.



....спорить не буду с менталитетом народа сложно будет сломать всю эту саке маке систему...Саакашвили победил коррупцию да такое есть был я в Грузии но что от этого они живут намного хуже нас,там в прямом и переносном смысле разруха,столица более менее так мягко сказать "процветает" а глубинка мёртвая,все разьехались по америкам европам...живём с коррупцией и руководителями карьеристами недоумками или без коррупции где порядочные и честные правители но не так благополучно....но кто пустит во власть порядочных и честных?