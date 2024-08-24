Не так давно коллега прислал мне рентгенограммы ребенка с тяжелой врожденной патологией костей, которого лечили в одном из крупных центров. Причем, судя по снимкам, был выбран метод лечения, который не давал ни единого шанса достичь положительного результата. Это по аналогии с тем, как попытаться добраться до Луны на лошади. Читать новость
триумфальное шествие феномен с псевдонимом DJAZZDAUREN.
Што што? Это вообще кто такой? Что такое феномен, вы хоть понятие об этом понимаете так сказать? Шоу бизнес, зарабатывание ртом бабла, вы считаете феноменальным? У вас там что за понятия вообще по жизни? Да еще сравниваете ЭТО с наукой, культурой и Отечеством?
Vit: Вот если бы джазздаурен пел про цветы на украинской
А ля Стас Михайлов, не получится с него, хотя я не поклонник Стаса, но петь под фанеру ртом, это просто чудовищно. Ну и будет он президентом, фанеру одну и туже будет вертеть нам? Сравнивать фанеру и государственную ответственность, это чудовищно и глупо.
Сломать такую систему очень сложно. Она, как гидра, способна к самовоспроизведению. Но в мире есть немало прецедентов, когда это удавалось. Вспомним успешные реформы Саакашвили, который за короткий период победил коррупцию в Грузии.
....спорить не буду с менталитетом народа сложно будет сломать всю эту саке маке систему...Саакашвили победил коррупцию да такое есть был я в Грузии но что от этого они живут намного хуже нас,там в прямом и переносном смысле разруха,столица более менее так мягко сказать "процветает" а глубинка мёртвая,все разьехались по америкам европам...живём с коррупцией и руководителями карьеристами недоумками или без коррупции где порядочные и честные правители но не так благополучно....но кто пустит во власть порядочных и честных?
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