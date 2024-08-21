Здравствуйте. Мне кажется, что не стоит учитывать предложения тех, кто сам неоднократно и злостно нарушает правила, тем более пишет оскорбления в личку, как вот этот последний, не стоит принимать их предложения всерьез, ибо за этим мы видим просто какую то мелкую месть и личное озлобление..
111: Мне кажется, что не стоит учитывать предложения тех, кто сам неоднократно и злостно нарушает правила
Редакция рассматривает предложения по трем критериям: 1. Насколько это полезно для пользователей сайта. 2. Насколько это выполнимо технически. 3. Насколько окупятся затраты на это изменение. Личность пользователя, который выдвинул предложение, в расчет не берется. Цитата:
111: тем более пишет оскорбления в личку
Еще раз: оскорбления в л/с - это очень серьезное нарушение. Присылайте скрины. Примем меры.
Предлагаю ограничить комментарии на тему РуУкр конфликта (в пределах людской адекватности) - одно дело обсуждать то, что одни бомбят тех, другие - этих, потери - такие-то и т.д. другое же дело - этот маньяк, тот -головорез , этот - педофил, а второй - скотоложством занимается , но ему дали орден (все совпадения случайны). Каким неадекватном надо быть, чтобы в костанайском региональном источнике разводить срач на такие темы???
vofkakst: Предлагаю ограничить комментарии на тему РуУкр конфликта (в пределах людской адекватности)
Модерация на сайте основана только на Соглашении. Там четко указано, что нельзя публиковать. Если вы видите, что эти правила нарушены - сообщайте. Но ограничивать по каким-либо темам - это цензура. Ее мы вводить не будем. Сегодня ограничим одну тему, потом другую, а потом и форум можно будет закрывать.
Послушайте, Т.Гафуров. Вас попросили "ограничить комментарии на тему РуУкр конфликта". Вы ссылаетесь на соглашение, какую-то"цензуру". дословно : Ее мы вводить не будем. Сегодня ограничим одну тему, потом другую, а потом и форум можно будет закрывать.
вас кто-то просит "ограничить" потом другую тему???? Да что за бред. Ответьте по существу. и закрывайте. ссылки
Предлагаю ограничить комментарии на тему РуУкр конфликта (в пределах людской адекватности) - одно дело обсуждать то, что одни бомбят тех, другие - этих, потери - такие-то и т.д. другое же дело - этот маньяк, тот -головорез , этот - педофил, а второй - скотоложством занимается , но ему дали орден (все совпадения случайны). Каким неадекватном надо быть, чтобы в костанайском региональном источнике разводить срач на такие темы???
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