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"Даже процент - уже много". Как в теплокомпании Костаная борются с изношенностью труб и котлов. И отразится ли это на тарифе?
"Даже процент - уже много". Как в теплокомпании Костаная борются с изношенностью труб и котлов. И отразится ли это на тарифе?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49940
"Даже процент - уже много". Как в теплокомпании Костаная борются с изношенностью труб и котлов. И отразится ли это на тарифе?
Отправлено: 24.08.24 - 20:41
В прошлом году предприятие потратило 2,5 млрд тенге, почти все это - средства из республиканского и местного бюджета. На эти деньги КТЭК ремонтировал сети и водогрейные котлы, чтобы сократить количество аварий грядущей зимой.
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b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4549
Re: "Даже процент - уже много". Как в теплокомпании...
Отправлено: 24.08.24 - 20:41
Желательно в каждом ЖК делать автономную систему отопления.
Re: "Даже процент - уже много". Как в теплокомпании...
Отправлено: 24.08.24 - 21:47
----***В этом году много дождей, поэтому сети часто горят, особенно там, где рубероид.*** ----Это просто шедевр !!! Дождь и огонь !!! Дождь бензиновый !!!
Re: "Даже процент - уже много". Как в теплокомпании...
Отправлено: 24.08.24 - 21:49
В новом микрорайоне оказались очень некачественные трубы,------а кто их закупал ???
Re: "Даже процент - уже много". Как в теплокомпании...
Отправлено: 24.08.24 - 21:54
В новом микрорайоне оказались очень некачественные трубы,----И кто виноват ???
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1406
Re: "Даже процент - уже много". Как в теплокомпании...
Отправлено: 24.08.24 - 21:54
Цитата:
что за шантаж? перебарщиваете даже Остапа. что за государство?
Если же мы заложим в тариф средства на то, чтобы ремонтировать хотя бы те же 2%, то тариф за тепло для населения вырастет на 200%. Источник:
что за шантаж? перебарщиваете даже Остапа. что за государство?
Re: "Даже процент - уже много". Как в теплокомпании...
Отправлено: 24.08.24 - 21:57
В новом микрорайоне оказались очень некачественные трубы,-----а сразу нельзя было так сделать ????
Re: "Даже процент - уже много". Как в теплокомпании...
Отправлено: 24.08.24 - 22:04
В этом году много дождей, поэтому сети часто горят, особенно там, где рубероид.------И это говорит главный инженер ????? Господи , куда скатились !!!Зато какой красивый галстук и такой импозантный мужчина - женщины оценят . И какой низкий профессиональный уровень Жалко все это
Re: "Даже процент - уже много". Как в теплокомпании...
Отправлено: 24.08.24 - 22:10
Цитата:
---Тут он даже переплюнул всеми нами любимого . Дальше не буду . Но вот откуда такая разница ?
electro:
что за шантаж? перебарщиваете даже Остапа. что за государство?
что за шантаж? перебарщиваете даже Остапа. что за государство?
---Тут он даже переплюнул всеми нами любимого . Дальше не буду . Но вот откуда такая разница ?
Re: "Даже процент - уже много". Как в теплокомпании...
Отправлено: 24.08.24 - 22:11
Если же мы заложим в тариф средства на то, чтобы ремонтировать хотя бы те же 2%, то тариф за тепло для населения вырастет на 200%----полную раскладку дайте .
Re: "Даже процент - уже много". Как в теплокомпании...
Отправлено: 24.08.24 - 22:13
К , сожалению , автор статьи не до конца с цифрами разобрался , а чиновники его просто заболтали
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5691
Re: "Даже процент - уже много". Как в теплокомпании...
Отправлено: 25.08.24 - 10:19
Цитата:
Мозги! Ну или их отсутствие!
Гога:
трубы,----И кто виноват ???
трубы,----И кто виноват ???
Мозги! Ну или их отсутствие!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5691
Re: "Даже процент - уже много". Как в теплокомпании...
Отправлено: 25.08.24 - 10:22
Цитата:
Ладно бы чиновник, тут целый главный инженер
Гога:
а чиновники его просто заболтали
а чиновники его просто заболтали
Ладно бы чиновник, тут целый главный инженер
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