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Оглашен приговор по делу о нападении на водителя скорой в Караганде
Оглашен приговор по делу о нападении на водителя скорой в Караганде
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49940
Оглашен приговор по делу о нападении на водителя скорой в Караганде
Отправлено: 24.08.24 - 18:10
Суд вынес решение по делу в отношении Нурболта Дакебаева, который в январе этого года избил водителя скорой помощи Торегали Бериккалиулы и несколько дней скрывался от полиции. Судья Бахтияр Аканов признал подсудимого виновным.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 206
Re: Оглашен приговор по делу о нападении на водителя скорой в...
Отправлено: 24.08.24 - 18:10
" о нападении водителя " исправить на " о нападении НА водителя "
А
(Журналисты)
- Регистрация:
- 14.08.20
- Сообщений:
- 17
Оглашен приговор по делу о нападении на водителя скорой в Караганде
Отправлено: 24.08.24 - 19:34
Спасибо, исправили
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1406
Re: Оглашен приговор по делу о нападении на водителя скорой в...
Отправлено: 24.08.24 - 20:14
чем "Караганды" относится к "Костанаю"?
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4549
Re: Оглашен приговор по делу о нападении на водителя скорой в...
Отправлено: 24.08.24 - 20:29
Мне кажется, что 2 года мало.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1980
Re: Оглашен приговор по делу о нападении на водителя скорой в...
Отправлено: 24.08.24 - 21:23
Цитата:
А в чём заключался именно моральный вред на такую сумму? и материальный ущерб в чём заключался?
за моральный вред два миллиона тенге и 712 тысяч тенге за материальный ущерб и представительские расходы
Источник:
Источник:
А в чём заключался именно моральный вред на такую сумму? и материальный ущерб в чём заключался?
Оглашен приговор по делу о нападении на водителя скорой в Караганде
Отправлено: 24.08.24 - 21:37
-Братан за что чалился?
-Хех, да я там одного водителя скорой помощи трамбанул. (харчек в сторону) ну и короче потом в бега подался. По подвалам коротал день и ночь только посать выходил пока не кого вокруг небыло.
-Ну ты крут, крут. Будешь теперь смотрящий по подвалам.
[Исправлено: Vit, 24.08.2024 - 21:38]
-Хех, да я там одного водителя скорой помощи трамбанул. (харчек в сторону) ну и короче потом в бега подался. По подвалам коротал день и ночь только посать выходил пока не кого вокруг небыло.
-Ну ты крут, крут. Будешь теперь смотрящий по подвалам.
[Исправлено: Vit, 24.08.2024 - 21:38]
Оглашен приговор по делу о нападении на водителя скорой в Караганде
Отправлено: 24.08.24 - 21:45
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: А в чём заключался именно моральный вред на такую сумму? и материальный ущерб в чём заключалсяДа во всем. Что б жизнь мёдом не казалась и в следующий раз мозг включал прежде чем руками махать на лево и на право. Да было бы ради чего ещё махать то . Где джигиты про которых Саба часто упоминает. Защитник слабых.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7044
Re: Оглашен приговор по делу о нападении на водителя скорой в...
Отправлено: 25.08.24 - 06:23
Наверное десять раз пожалел о своем поступке,Видимо абьюзер привыкший махать кулаками,да вышла осечка,думал жертва поплачет вечер,а утром все за будет.
Оглашен приговор по делу о нападении на водителя скорой в Караганде
Отправлено: 25.08.24 - 10:08
Цитата:
Vit:
Саба часто упоминает. Защитник слабых.
Саба часто упоминает. Защитник слабых.
Оглашен приговор по делу о нападении на водителя скорой в Караганде
Отправлено: 25.08.24 - 10:11
Джигиты не мой лексикон! Виталий, ты наверное что-то напутал? Хотя если хочешь, буду так говорить
Оглашен приговор по делу о нападении на водителя скорой в Караганде
Отправлено: 25.08.24 - 10:12
По теме сказать нечего, только наказывать! Сколько и почём,не моя прерогатива!
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