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ПолиграфЪ Боярышников: А в чём заключался именно моральный вред на такую сумму? и материальный ущерб в чём заключался

Цитата:Да во всем. Что б жизнь мёдом не казалась и в следующий раз мозг включал прежде чем руками махать на лево и на право. Да было бы ради чего ещё махать то . Где джигиты про которых Саба часто упоминает. Защитник слабых.