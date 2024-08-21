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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40502
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 21.08.24 - 22:29
#6701
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Здравствуйте.
Мне кажется, что не стоит учитывать предложения тех, кто сам неоднократно и злостно нарушает правила, тем более пишет оскорбления в личку, как вот этот последний, не стоит принимать их предложения всерьез, ибо за этим мы видим просто какую то мелкую месть и личное озлобление..
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2256
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.08.24 - 09:53
#6702
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Цитата:
111:
Мне кажется, что не стоит учитывать предложения тех, кто сам неоднократно и злостно нарушает правила

Редакция рассматривает предложения по трем критериям:
1. Насколько это полезно для пользователей сайта.
2. Насколько это выполнимо технически.
3. Насколько окупятся затраты на это изменение.
Личность пользователя, который выдвинул предложение, в расчет не берется.
Цитата:
111:
тем более пишет оскорбления в личку

Еще раз: оскорбления в л/с - это очень серьезное нарушение. Присылайте скрины. Примем меры.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
947
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.08.24 - 11:07
#6703
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Предлагаю ограничить комментарии на тему РуУкр конфликта (в пределах людской адекватности) - одно дело обсуждать то, что одни бомбят тех, другие - этих, потери - такие-то и т.д. другое же дело - этот маньяк, тот -головорез , этот - педофил, а второй - скотоложством занимается , но ему дали орден (все совпадения случайны). Каким неадекватном надо быть, чтобы в костанайском региональном источнике разводить срач на такие темы???
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40502
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.08.24 - 11:33
#6704
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Цитата:
vofkakst:
Предлагаю ограничить комментарии на тему

Как я и предлагал, закрыть просто Флуд и дело с концом.
А то что во Флуде предлагают правила делать по темам, это идиотизм.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2256
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.08.24 - 11:33
#6705
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Цитата:
vofkakst:
Предлагаю ограничить комментарии на тему РуУкр конфликта (в пределах людской адекватности)

Модерация на сайте основана только на Соглашении. Там четко указано, что нельзя публиковать. Если вы видите, что эти правила нарушены - сообщайте.
Но ограничивать по каким-либо темам - это цензура. Ее мы вводить не будем. Сегодня ограничим одну тему, потом другую, а потом и форум можно будет закрывать.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1406
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.08.24 - 18:33
#6706
Комментарий удален модератором.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1406
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.08.24 - 22:30
#6707
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Послушайте, Т.Гафуров.
Вас попросили "ограничить комментарии на тему РуУкр конфликта".
Вы ссылаетесь на соглашение, какую-то"цензуру".
дословно : Ее мы вводить не будем. Сегодня ограничим одну тему, потом другую, а потом и форум можно будет закрывать.

вас кто-то просит "ограничить" потом другую тему???? Да что за бред. Ответьте по существу. и закрывайте.
ссылки Предлагаю ограничить комментарии на тему РуУкр конфликта (в пределах людской адекватности) - одно дело обсуждать то, что одни бомбят тех, другие - этих, потери - такие-то и т.д. другое же дело - этот маньяк, тот -головорез , этот - педофил, а второй - скотоложством занимается , но ему дали орден (все совпадения случайны). Каким неадекватном надо быть, чтобы в костанайском региональном источнике разводить срач на такие темы???
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2256
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.08.24 - 08:37
#6708
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Цитата:
electro:
вас кто-то просит "ограничить" потом другую тему???? Да что за бред. Ответьте по существу. и закрывайте. ссылки

Еще раз - ограничивать какую-либо тему мы не будем. Вне зависимости от ее содержания. Во том числе - и тему войны России с Украиной. Так понятно?
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