Отправлено: - 09:53

111:

Мне кажется, что не стоит учитывать предложения тех, кто сам неоднократно и злостно нарушает правила

111:

тем более пишет оскорбления в личку

Цитата:Редакция рассматривает предложения по трем критериям:1. Насколько это полезно для пользователей сайта.2. Насколько это выполнимо технически.3. Насколько окупятся затраты на это изменение.Личность пользователя, который выдвинул предложение, в расчет не берется.Цитата:Еще раз: оскорбления в л/с - это очень серьезное нарушение. Присылайте скрины. Примем меры.