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≡ Полиция ищет жертв мошенницы в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49940
Полиция ищет жертв мошенницы в Костанайской области
Отправлено: 25.08.24 - 06:29
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Жительница Лисаковска предлагала горожанам торговое оборудование из Китая, в том числе торговые стеллажи. При этом, она преждевременно просила полную сумму товара. Потерпевшими признаны двое местных жителей. Им причинен ущерб около 680 тысяч тенге.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7044
Re: Полиция ищет жертв мошенницы в Костанайской области
Отправлено: 25.08.24 - 06:29
#1
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Просто удивительно,совершенно аналогичные случай. Фирма набирает сотню руднияан,везет на вахту,последние добросовестно отработали,а фирмачи заполучив оплату просто скрылись. Работяги несолоно хлебавши автостопом добираются до дома,пишут по судам,по госорганам,ищут жуликов,а им как с гуся вода, спокойно разгуливают по городу.
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