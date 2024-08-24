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≡ Оглашен приговор по делу о нападении на водителя скорой в Караганде
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49940
Оглашен приговор по делу о нападении на водителя скорой в Караганде
Отправлено: 24.08.24 - 18:10
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Суд вынес решение по делу в отношении Нурболта Дакебаева, который в январе этого года избил водителя скорой помощи Торегали Бериккалиулы и несколько дней скрывался от полиции. Судья Бахтияр Аканов признал подсудимого виновным.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
206
Re: Оглашен приговор по делу о нападении на водителя скорой в...
Отправлено: 24.08.24 - 18:10
#1
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" о нападении водителя " исправить на " о нападении НА водителя "
Профайл
А
§ Андрей Скиба
(Журналисты)
Регистрация:
14.08.20
Сообщений:
17
Оглашен приговор по делу о нападении на водителя скорой в Караганде
Отправлено: 24.08.24 - 19:34
#2
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Спасибо, исправили
Профайл
electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1406
Re: Оглашен приговор по делу о нападении на водителя скорой в...
Отправлено: 24.08.24 - 20:14
#3
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чем "Караганды" относится к "Костанаю"?
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4549
Re: Оглашен приговор по делу о нападении на водителя скорой в...
Отправлено: 24.08.24 - 20:29
#4
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Мне кажется, что 2 года мало.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1980
Re: Оглашен приговор по делу о нападении на водителя скорой в...
Отправлено: 24.08.24 - 21:23
#5
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Цитата:
за моральный вред два миллиона тенге и 712 тысяч тенге за материальный ущерб и представительские расходы

Источник:

А в чём заключался именно моральный вред на такую сумму? и материальный ущерб в чём заключался?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15268
Оглашен приговор по делу о нападении на водителя скорой в Караганде
Отправлено: 24.08.24 - 21:37
#6
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-Братан за что чалился?

-Хех, да я там одного водителя скорой помощи трамбанул. (харчек в сторону) ну и короче потом в бега подался. По подвалам коротал день и ночь только посать выходил пока не кого вокруг небыло.

-Ну ты крут, крут. Будешь теперь смотрящий по подвалам.

[Исправлено: Vit, 24.08.2024 - 21:38]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15268
Оглашен приговор по делу о нападении на водителя скорой в Караганде
Отправлено: 24.08.24 - 21:45
#7
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: А в чём заключался именно моральный вред на такую сумму? и материальный ущерб в чём заключался
Да во всем. Что б жизнь мёдом не казалась и в следующий раз мозг включал прежде чем руками махать на лево и на право. Да было бы ради чего ещё махать то . Где джигиты про которых Саба часто упоминает. Защитник слабых.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7044
Re: Оглашен приговор по делу о нападении на водителя скорой в...
Отправлено: 25.08.24 - 06:23
#8
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Наверное десять раз пожалел о своем поступке,Видимо абьюзер привыкший махать кулаками,да вышла осечка,думал жертва поплачет вечер,а утром все за будет.
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