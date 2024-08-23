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Минздрав предложил ввести новые статьи в Уголовный кодекс
Минздрав предложил ввести новые статьи в Уголовный кодекс
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49939
Минздрав предложил ввести новые статьи в Уголовный кодекс
Отправлено: 23.08.24 - 22:35
В связи с неоднократными случаями нападения на медработников при выполнении профессиональных обязанностей Минздрав предлагает ввести уголовную ответственность за насилие и воспрепятствование деятельности медработников.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 326
Минздрав предложил ввести новые статьи в Уголовный кодекс
Отправлено: 23.08.24 - 22:35
Чтобы не избивали водителя нужно сначала ему врачом стать! Поэтому бьют водил за свой язык и пренебрежение к гражданам на справедливое замечание! Прокуратура тогда через Парламент должна ходатайствовать о введении адекватного наказания за неосторожное причинение легкого вреда гражданину, за среднее причинение вреда гражданину, за тяжкое причинение вреда гражданину и за смерть гражданина, которые обратились к ним за медицинской помощью! Вот тогда будет правильно и справедливо, а иначе незачем защищать медиков, превратившихся в бизнесменов, цель которых только собирать деньги с граждан вместо качественного лечения и хотя бы сострадания! Отсюда у них пренебрежение к больным, а также хищения и взятки, неуважение врачей к друг другу и т.д! Сейчас полностью атрофировался принцип медика и они не соответствуют клятве Гиппократа!
[Исправлено: абике, 23.08.2024 - 23:37]
[Исправлено: абике, 23.08.2024 - 23:37]
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 947
Re: Минздрав предложил ввести новые статьи в Уголовный кодекс
Отправлено: 24.08.24 - 09:12
Вроде как ответственность, есть за все это. И за удар, и за убийство , и за разбой.
Тогда можно под каждую профессию статьи наклепать - ведь нападают и на таксистов, и на продавцов. Давайте под каждого будем комплекс статей вводить. Бред какой то.
Тогда можно под каждую профессию статьи наклепать - ведь нападают и на таксистов, и на продавцов. Давайте под каждого будем комплекс статей вводить. Бред какой то.
s
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 59
Минздрав предложил ввести новые статьи в Уголовный кодекс
Отправлено: 24.08.24 - 09:33
Цитата:
Нейрохирурги Костанайской областной больницы провели 6-часовую операцию !
Сосуды, расположенные на коре головного мозга, соединили между собой, чтобы в обход запустить движение веществ, а значит дать питание головному мозгу, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на сайт ng.kz.
абике:
цель которых только собирать деньги с граждан вместо качественного лечения и хотя бы сострадания!
цель которых только собирать деньги с граждан вместо качественного лечения и хотя бы сострадания!
Нейрохирурги Костанайской областной больницы провели 6-часовую операцию !
Сосуды, расположенные на коре головного мозга, соединили между собой, чтобы в обход запустить движение веществ, а значит дать питание головному мозгу, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на сайт ng.kz.
Re: Минздрав предложил ввести новые статьи в Уголовный кодекс
Отправлено: 24.08.24 - 11:36
А новость-то выступает прямым подтверждением соседней статьи на тему "С чего начинается Родина?"
Проходимцы от медицины захватили там власть и превратили систему здравоохранения в систему зарабатывания денег.
И теперь удивляются, что "...как показывает история, рано или поздно эти проблемы попытается решить толпа..."
Хаос на пороге нашего дома?
Проходимцы от медицины захватили там власть и превратили систему здравоохранения в систему зарабатывания денег.
И теперь удивляются, что "...как показывает история, рано или поздно эти проблемы попытается решить толпа..."
Хаос на пороге нашего дома?
Re: Минздрав предложил ввести новые статьи в Уголовный кодекс
Отправлено: 24.08.24 - 22:24
Цитата:
Вы говорили у вас жена беременная. Вот и представь, схватки, срочно надо ехать,долгожданный ребёнок, и так сложный был весь период,постоянные походы в клинику и тд.
И тут какой то подонок около подъезда морду лица бьёт и водитель выходит из строя. А время идёт на минуты. Ты ж его там сам на месте и прибьешь.
Вот поэтому скорая помощь на первом месте должна быть под охраной у государства. А потом уже таксисты и другие категории.
vofkakst:
Вы говорили у вас жена беременная. Вот и представь, схватки, срочно надо ехать,долгожданный ребёнок, и так сложный был весь период,постоянные походы в клинику и тд.
И тут какой то подонок около подъезда морду лица бьёт и водитель выходит из строя. А время идёт на минуты. Ты ж его там сам на месте и прибьешь.
Вот поэтому скорая помощь на первом месте должна быть под охраной у государства. А потом уже таксисты и другие категории.
Минздрав предложил ввести новые статьи в Уголовный кодекс
Отправлено: 24.08.24 - 22:32
Цитата:
Вы ещё предложите градацию мордобоя... За водителя скорой, за водителя неотложки, за водителя реанимации...
...
Недавно разговаривал с врачом из России...
Там их минздрав опрос проводит на тему "дресс-кода" для сотрудников медучреждений...
Я сразу фильм "Кин-дза-дза" вспомнил. Ибо в опросе, кроме всего прочего, буквально про расцветку штанов разговор в зависимости от должности...
...
Далеко зайдём с такими идеями.
Закон должен быть один для всех. И исполняться всеми одинаково с одной ответственностью.
Vit:
Вы ещё предложите градацию мордобоя... За водителя скорой, за водителя неотложки, за водителя реанимации...
...
Недавно разговаривал с врачом из России...
Там их минздрав опрос проводит на тему "дресс-кода" для сотрудников медучреждений...
Я сразу фильм "Кин-дза-дза" вспомнил. Ибо в опросе, кроме всего прочего, буквально про расцветку штанов разговор в зависимости от должности...
...
Далеко зайдём с такими идеями.
Закон должен быть один для всех. И исполняться всеми одинаково с одной ответственностью.
Минздрав предложил ввести новые статьи в Уголовный кодекс
Отправлено: 24.08.24 - 22:37
Скептик
Ну а раз у наших людей менталитет немного изменён видимо из вне как то и люди забыли улыбаться друг другу, уступить место и тд. Пропустить скорую на дороге. В конце концов подождать на узкой дворой дороге 5 минут пока скорая не уедет. То наши люди заслужили что б против не которых быков вводили уголовку.
[Исправлено: Vit, 24.08.2024 - 22:37]
[Исправлено: Vit, 24.08.2024 - 22:38]
Ну а раз у наших людей менталитет немного изменён видимо из вне как то и люди забыли улыбаться друг другу, уступить место и тд. Пропустить скорую на дороге. В конце концов подождать на узкой дворой дороге 5 минут пока скорая не уедет. То наши люди заслужили что б против не которых быков вводили уголовку.
[Исправлено: Vit, 24.08.2024 - 22:37]
[Исправлено: Vit, 24.08.2024 - 22:38]
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1406
Минздрав предложил ввести новые статьи в Уголовный кодекс
Отправлено: 24.08.24 - 22:49
Комментарий проходит проверку.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 947
Минздрав предложил ввести новые статьи в Уголовный кодекс
Отправлено: 24.08.24 - 23:26
Цитата:
Когда?) слава богу младшей уже 2 года как))
Цитата:
Нужно в срочном порядке искоренить "по-братски", связи, блат. Когда любой муд@к будет чувствовать свою безнаказанность, мы никогда не станем цивилизованным обществом. Наказания должны быть неизбежными! Весь город увешан камерами, по идее (например) не пропустил скорую - тут же штраф. 21 век. В идеале -муха незамеченной не пролетит. А у нас что? К примеру у блатной тачки обязательно нечитаемый (для камер) номер. Нет виновного- нет нарушений. И пока мы так живём - мы никогда не выберемся из этой клоаки. На очень многое у нас закрываются глаза. И исправлять - только новыми законами.
Vit:
Вы говорили у вас жена беременная.
Вы говорили у вас жена беременная.
Когда?) слава богу младшей уже 2 года как))
Цитата:
Vit:
под охраной у государства.
под охраной у государства.
Нужно в срочном порядке искоренить "по-братски", связи, блат. Когда любой муд@к будет чувствовать свою безнаказанность, мы никогда не станем цивилизованным обществом. Наказания должны быть неизбежными! Весь город увешан камерами, по идее (например) не пропустил скорую - тут же штраф. 21 век. В идеале -муха незамеченной не пролетит. А у нас что? К примеру у блатной тачки обязательно нечитаемый (для камер) номер. Нет виновного- нет нарушений. И пока мы так живём - мы никогда не выберемся из этой клоаки. На очень многое у нас закрываются глаза. И исправлять - только новыми законами.
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