Отправлено: - 09:33

абике:

цель которых только собирать деньги с граждан вместо качественного лечения и хотя бы сострадания!

Цитата:Нейрохирурги Костанайской областной больницы провели 6-часовую операцию !Сосуды, расположенные на коре головного мозга, соединили между собой, чтобы в обход запустить движение веществ, а значит дать питание головному мозгу, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на сайт ng.kz.