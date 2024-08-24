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≡ "Даже процент - уже много". Как в теплокомпании Костаная борются с изношенностью труб и котлов. И отразится ли это на тарифе?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49939
"Даже процент - уже много". Как в теплокомпании Костаная борются с изношенностью труб и котлов. И отразится ли это на тарифе?
Отправлено: 24.08.24 - 20:41
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В прошлом году предприятие потратило 2,5 млрд тенге, почти все это - средства из республиканского и местного бюджета. На эти деньги КТЭК ремонтировал сети и водогрейные котлы, чтобы сократить количество аварий грядущей зимой.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4549
Re: "Даже процент - уже много". Как в теплокомпании...
Отправлено: 24.08.24 - 20:41
#1
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Желательно в каждом ЖК делать автономную систему отопления.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10923
Re: "Даже процент - уже много". Как в теплокомпании...
Отправлено: 24.08.24 - 21:47
#2
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----***В этом году много дождей, поэтому сети часто горят, особенно там, где рубероид.*** ----Это просто шедевр !!! Дождь и огонь !!! Дождь бензиновый !!!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10923
Re: "Даже процент - уже много". Как в теплокомпании...
Отправлено: 24.08.24 - 21:49
#3
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В новом микрорайоне оказались очень некачественные трубы,------а кто их закупал ???
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10923
Re: "Даже процент - уже много". Как в теплокомпании...
Отправлено: 24.08.24 - 21:54
#4
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В новом микрорайоне оказались очень некачественные трубы,----И кто виноват ???
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1406
Re: "Даже процент - уже много". Как в теплокомпании...
Отправлено: 24.08.24 - 21:54
#5
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Цитата:
Если же мы заложим в тариф средства на то, чтобы ремонтировать хотя бы те же 2%, то тариф за тепло для населения вырастет на 200%. Источник:

что за шантаж? перебарщиваете даже Остапа. что за государство?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10923
Re: "Даже процент - уже много". Как в теплокомпании...
Отправлено: 24.08.24 - 21:57
#6
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В новом микрорайоне оказались очень некачественные трубы,-----а сразу нельзя было так сделать ????
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10923
Re: "Даже процент - уже много". Как в теплокомпании...
Отправлено: 24.08.24 - 22:04
#7
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В этом году много дождей, поэтому сети часто горят, особенно там, где рубероид.------И это говорит главный инженер ????? Господи , куда скатились !!!Зато какой красивый галстук и такой импозантный мужчина - женщины оценят . И какой низкий профессиональный уровень :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( Жалко все это
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10923
Re: "Даже процент - уже много". Как в теплокомпании...
Отправлено: 24.08.24 - 22:10
#8
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Цитата:
electro:
что за шантаж? перебарщиваете даже Остапа. что за государство?

---Тут он даже переплюнул всеми нами любимого . Дальше не буду . Но вот откуда такая разница ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10923
Re: "Даже процент - уже много". Как в теплокомпании...
Отправлено: 24.08.24 - 22:11
#9
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Если же мы заложим в тариф средства на то, чтобы ремонтировать хотя бы те же 2%, то тариф за тепло для населения вырастет на 200%----полную раскладку дайте .
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10923
Re: "Даже процент - уже много". Как в теплокомпании...
Отправлено: 24.08.24 - 22:13
#10
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К , сожалению , автор статьи не до конца с цифрами разобрался , а чиновники его просто заболтали
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