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"Даже процент - уже много". Как в теплокомпании Костаная борются с изношенностью труб и котлов. И отразится ли это на тарифе?
"Даже процент - уже много". Как в теплокомпании Костаная борются с изношенностью труб и котлов. И отразится ли это на тарифе?
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