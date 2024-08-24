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≡ "Даже процент - уже много". Как в теплокомпании Костаная борются с изношенностью труб и котлов. И отразится ли это на тарифе?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49938
"Даже процент - уже много". Как в теплокомпании Костаная борются с изношенностью труб и котлов. И отразится ли это на тарифе?
Отправлено: 24.08.24 - 20:41
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В прошлом году предприятие потратило 2,5 млрд тенге, почти все это - средства из республиканского и местного бюджета. На эти деньги КТЭК ремонтировал сети и водогрейные котлы, чтобы сократить количество аварий грядущей зимой.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4549
Re: "Даже процент - уже много". Как в теплокомпании...
Отправлено: 24.08.24 - 20:41
#1
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Желательно в каждом ЖК делать автономную систему отопления.
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