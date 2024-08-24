Это отлично. Азербайджан, Таджикистан, Турция, Казахстан, Узбекистан, Иран, мы можем создать светское мусульманское государство, мусульмане нарожают в Великом Туране детей, которых не хватает России, Башкиры и Татары поддержат это. Всех жуликов и воров, конечно же изгнать из Кремля, ввести для некоторых чиновников законы Шариата и чтоб у каждого был Коран и привязанная мечеть. К этому и надо стремиться в будущем.
Vit: Ленин - еврей Сталин - грузин Хрущев - ваще поляк
Не правильно. Если придет мусульманин, то нужно на всех этапах вплоть до мелкого чиновника расставлять только тех, кто примет Коран как Путин и будет целовать его три раза в день. Остальным, если не захотят по хорошему, применить законы Шариата.
Путин Как выше написано. Мусульманский мир оценил поступок Путина. И тут не чего плохого нету. Я очередной раз убедился что Россия щедрая душа и много национальная страна. Но у нас и в России как всегда не которые путуют слабость с добротой и уважением.
111: Поразительно, русские войска, грабят русских жителей, в селе, где нет украинцев!
Почему русские?Как ты это определил? Почему не украинские? С чего ты вообще взял что это военные,а не обыкновенные грабители? Почему перед грабежом не вырубить все камеры,да и вообще полностью обесточить на всякий случай этот склад? Если я вот это видео озаглавлю "Марик грабит редакцию нашей газеты",то это так и будет?
Добринцофф: Марик грабит редакцию нашей газеты",то это так и будет?
Марик тут, в Костанае, в Казахстане, может ограбить любого и будет простым преступником. Да, СОЛДАТ Марик Мародер в случае ВОЕННОГО времени. Но если у нас военное время и враг НАТО, который еще не захватил Костанай. Но Марик, представляющий казахские войска, его ограбил. Заголовок, Казахи мародерствуют у себя в стране. Так идет?
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