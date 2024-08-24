Отправлено: - 18:02

111:

Поразительно, русские войска, грабят русских жителей, в селе, где нет украинцев!

[Исправлено: Добринцофф, 24.08.2024 - 19:03]

Цитата:Почему русские?Как ты это определил?Почему не украинские?С чего ты вообще взял что это военные,а не обыкновенные грабители?Почему перед грабежом не вырубить все камеры,да и вообще полностью обесточить на всякий случай этот склад?Если я вот это видео озаглавлю "Марик грабит редакцию нашей газеты",то это так и будет?