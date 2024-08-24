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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15252
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.08.24 - 17:21
#10891
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Цитата:
111: чтоб россиянами наконец то стали править мусульмане..
Всё может быть. А это плохо? Или хорошо? Ты к чему?
Ленин - еврей
Сталин - грузин
Хрущев - ваще поляк. Андропов - еврей
Черненко - украинец
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40477
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.08.24 - 17:33
#10892
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Цитата:
Vit:
А это плохо? Или хорошо?

Это отлично.
Азербайджан, Таджикистан, Турция, Казахстан, Узбекистан, Иран, мы можем создать светское мусульманское государство, мусульмане нарожают в Великом Туране детей, которых не хватает России, Башкиры и Татары поддержат это.
Всех жуликов и воров, конечно же изгнать из Кремля, ввести для некоторых чиновников законы Шариата и чтоб у каждого был Коран и привязанная мечеть.
К этому и надо стремиться в будущем.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40477
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.08.24 - 17:35
#10893
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Цитата:
Vit:
Ленин - еврей Сталин - грузин Хрущев - ваще поляк

Не правильно.
Если придет мусульманин, то нужно на всех этапах вплоть до мелкого чиновника расставлять только тех, кто примет Коран как Путин и будет целовать его три раза в день.
Остальным, если не захотят по хорошему, применить законы Шариата.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15252
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.08.24 - 17:38
#10894
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Цитата:
111: К этому и надо стремиться в будущем.
То есть процесс запущен. Зеленский уничтожает церкви. Ты хочешь тоже самое сделать в России. Вобщем уничтожить всех и не каких много национальностей и религий. Я правильно вас понял?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40477
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.08.24 - 17:42
#10895
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Поразительно, русские войска, грабят русских жителей, в селе, где нет украинцев!




Руzzкий мир..
Какая разница кого грабить?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40477
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.08.24 - 17:43
#10896
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Цитата:
Vit:
Я правильно вас понял?

Это где я так сказал?
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1402
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.08.24 - 17:45
#10897
Комментарий удален модератором.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15252
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.08.24 - 17:58
#10898
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Путин
Как выше написано. Мусульманский мир оценил поступок Путина. И тут не чего плохого нету. Я очередной раз убедился что Россия щедрая душа и много национальная страна. Но у нас и в России как всегда не которые путуют слабость с добротой и уважением.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10015
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.08.24 - 18:02
#10899
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Цитата:
111:
Поразительно, русские войска, грабят русских жителей, в селе, где нет украинцев!

Почему русские?Как ты это определил?
Почему не украинские?
С чего ты вообще взял что это военные,а не обыкновенные грабители?
Почему перед грабежом не вырубить все камеры,да и вообще полностью обесточить на всякий случай этот склад?
Если я вот это видео озаглавлю "Марик грабит редакцию нашей газеты",то это так и будет?




[Исправлено: Добринцофф, 24.08.2024 - 19:03]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40477
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.08.24 - 18:07
#10900
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Цитата:
Добринцофф:
Почему не украинские?

А ты видишь, что село было на данный момент захвачено украинцами?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40477
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.08.24 - 18:11
#10901
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Цитата:
Добринцофф:
Марик грабит редакцию нашей газеты",то это так и будет?

Марик тут, в Костанае, в Казахстане, может ограбить любого и будет простым преступником.
Да, СОЛДАТ Марик Мародер в случае ВОЕННОГО времени.
Но если у нас военное время и враг НАТО, который еще не захватил Костанай.
Но Марик, представляющий казахские войска, его ограбил.
Заголовок, Казахи мародерствуют у себя в стране.
Так идет?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40477
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.08.24 - 18:12
#10902
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Вот русские войска, кстати уже опознаны, грабят там же




Или Глушково захвачено украинскими войсками?
Не слышал.

[Исправлено: 111, 24.08.2024 - 19:13]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40477
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.08.24 - 18:17
#10903
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Руzzкий мир, мародеры опознаны


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40477
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.08.24 - 18:23
#10904
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Три человека, которые любят Путина больше своей матери..
Блин, я вот свою власть вообще не люблю, критикую ее, президента..
А тут смотрю ужос какой, возлюби Путина своего!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40477
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.08.24 - 18:25
#10905
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Кто еще?
Тема, возлюби власть свою, больше чем свою мать и своё дитя.
В данном моменте Возлюби Путина своего..
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