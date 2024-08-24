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≡ Феодор МАЦУКАТОВ: С чего начинается завтра?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49936
Феодор МАЦУКАТОВ: С чего начинается завтра?
Отправлено: 24.08.24 - 09:59
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Не так давно коллега прислал мне рентгенограммы ребенка с тяжелой врожденной патологией костей, которого лечили в одном из крупных центров. Причем, судя по снимкам, был выбран метод лечения, который не давал ни единого шанса достичь положительного результата. Это по аналогии с тем, как попытаться добраться до Луны на лошади.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3435
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: С чего начинается завтра?
Отправлено: 24.08.24 - 09:59
#1
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Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1550
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: С чего начинается завтра?
Отправлено: 24.08.24 - 11:22
#2
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Простая констатация факта.
А как же "что делать?"
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40458
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: С чего начинается завтра?
Отправлено: 24.08.24 - 14:17
#3
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Цитата:
триумфальное шествие феномен с псевдонимом DJAZZDAUREN.


Што што?
Это вообще кто такой?
Что такое феномен, вы хоть понятие об этом понимаете так сказать?
Шоу бизнес, зарабатывание ртом бабла, вы считаете феноменальным?
У вас там что за понятия вообще по жизни?
Да еще сравниваете ЭТО с наукой, культурой и Отечеством?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40458
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: С чего начинается завтра?
Отправлено: 24.08.24 - 14:20
#4
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Цитата:
Страной должны управлять лучшие!»


Ога, DJAZZDAURENы певцы под фанеру, "поющие" одно и то же бесконечно.
Станет президентом и будет ровно то же самое как с нашим стариком..
Одно и то же, к чему привык с детства..
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
59
Феодор МАЦУКАТОВ: С чего начинается завтра?
Отправлено: 24.08.24 - 15:40
#5
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Цитата:
111:
DJAZZDAURENы певцы под фанеру


Jazzdauren - Дарите женщинам цветы [Official Music Audio]
92 920 423 просмотра 1 мар. 2024 г.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15245
Феодор МАЦУКАТОВ: С чего начинается завтра?
Отправлено: 24.08.24 - 15:50
#6
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Вот если бы джазздаурен пел про цветы на украинской мове, то Марик бы тогда в штаны написился бы сходу. А так конечно, для него это не певец)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40458
Феодор МАЦУКАТОВ: С чего начинается завтра?
Отправлено: 24.08.24 - 15:59
#7
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Цитата:
Vit:
Вот если бы джазздаурен пел про цветы на украинской

А ля Стас Михайлов, не получится с него, хотя я не поклонник Стаса, но петь под фанеру ртом, это просто чудовищно.
Ну и будет он президентом, фанеру одну и туже будет вертеть нам?
Сравнивать фанеру и государственную ответственность, это чудовищно и глупо.
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