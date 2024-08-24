Отправлено: - 15:59

Vit:

Вот если бы джазздаурен пел про цветы на украинской

Цитата:А ля Стас Михайлов, не получится с него, хотя я не поклонник Стаса, но петь под фанеру ртом, это просто чудовищно.Ну и будет он президентом, фанеру одну и туже будет вертеть нам?Сравнивать фанеру и государственную ответственность, это чудовищно и глупо.