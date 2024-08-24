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≡ «В каждой семье виноваты двое». Уполномоченный по правам ребенка - о проекте «Отбасы Help», бытовом насилии и советах супругам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49936
«В каждой семье виноваты двое». Уполномоченный по правам ребенка - о проекте «Отбасы Help», бытовом насилии и советах супругам
Отправлено: 24.08.24 - 12:01
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В интервью «НГ» Несибели БАСЕНОВА рассказала о том, какие основные изменения произошли в проекте семейной терапии «Отбасы Help» и назвала несколько причин, влияющих на распад семьи и на психическое здоровье детей.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10907
Re: «В каждой семье виноваты двое». Уполномоченный по правам...
Отправлено: 24.08.24 - 12:01
#1
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15245
Re: «В каждой семье виноваты двое». Уполномоченный по правам...
Отправлено: 24.08.24 - 12:27
#2
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Во всех разводах всегда виновата женщина. ТОЧКА.
Ну может быть где то там на краю вселенной в какой нибудь старой забытой галактике только 1 мужик был виноват в разводе
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3423
«В каждой семье виноваты двое». Уполномоченный по правам ребенка - о проекте «Отбасы Help», бытовом насилии и советах супругам
Отправлено: 24.08.24 - 12:36
#3
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Цитата:
Vit:
Во всех разводах всегда виновата женщина.

Но не обязательно жена. На моей памяти 3 семьи из за тёщи развелись. И потом ещё одна, уже после её (тёщи) смерти. Вот как бывает. А казалось бы, ну за чем? Может зависть, потому как сама (тёща) всю жизнь одна прожила и детей растила, может ещё что. Нам этого не узнать.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3435
Re: «В каждой семье виноваты двое». Уполномоченный по правам...
Отправлено: 24.08.24 - 13:07
#4
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Цитата:
Гога:

Не в бровь, а в глаз! :lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7042
Re: «В каждой семье виноваты двое». Уполномоченный по правам...
Отправлено: 24.08.24 - 15:06
#5
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Помню,на заводе мать двоих детей загуляла с приезжим сварщиком, так она детей оставила с мужем и отправилась за новой любовью. Через год вернулась, хорошо что муж первый не успел жениться. В другом случае муж "разрешил" подруге жены жить с ними, говорят все трое спали на одной кровати. Любвеобильный супруг никуда на сторону не ходил,все тащил в семью. Был ещё случай,когда ушла жена к другому, там родила сына и снова вернулась в первую семью где до этого были ещё два сына. Так свекровь тем родным внукам покупала Сникерс,а пришлому дешёвый альбени,да приговаривала: прыгали чужие бычки,а телята наши
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