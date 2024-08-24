Отправлено: - 12:36

Vit:

Во всех разводах всегда виновата женщина.

Цитата:Но не обязательно жена. На моей памяти 3 семьи из за тёщи развелись. И потом ещё одна, уже после её (тёщи) смерти. Вот как бывает. А казалось бы, ну за чем? Может зависть, потому как сама (тёща) всю жизнь одна прожила и детей растила, может ещё что. Нам этого не узнать.