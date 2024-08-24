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≡ Феодор МАЦУКАТОВ: С чего начинается завтра?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49935
Феодор МАЦУКАТОВ: С чего начинается завтра?
Отправлено: 24.08.24 - 09:59
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Не так давно коллега прислал мне рентгенограммы ребенка с тяжелой врожденной патологией костей, которого лечили в одном из крупных центров. Причем, судя по снимкам, был выбран метод лечения, который не давал ни единого шанса достичь положительного результата. Это по аналогии с тем, как попытаться добраться до Луны на лошади.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3435
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: С чего начинается завтра?
Отправлено: 24.08.24 - 09:59
#1
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1550
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: С чего начинается завтра?
Отправлено: 24.08.24 - 11:22
#2
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Простая констатация факта.
А как же "что делать?"
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