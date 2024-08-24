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Не так давно коллега прислал мне рентгенограммы ребенка с тяжелой врожденной патологией костей, которого лечили в одном из крупных центров. Причем, судя по снимкам, был выбран метод лечения, который не давал ни единого шанса достичь положительного результата. Это по аналогии с тем, как попытаться добраться до Луны на лошади.