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≡ Минздрав предложил ввести новые статьи в Уголовный кодекс
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49934
Минздрав предложил ввести новые статьи в Уголовный кодекс
Отправлено: 23.08.24 - 22:35
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В связи с неоднократными случаями нападения на медработников при выполнении профессиональных обязанностей Минздрав предлагает ввести уголовную ответственность за насилие и воспрепятствование деятельности медработников.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
326
Минздрав предложил ввести новые статьи в Уголовный кодекс
Отправлено: 23.08.24 - 22:35
#1
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Чтобы не избивали водителя нужно сначала ему врачом стать! Поэтому бьют водил за свой язык и пренебрежение к гражданам на справедливое замечание! Прокуратура тогда через Парламент должна ходатайствовать о введении адекватного наказания за неосторожное причинение легкого вреда гражданину, за среднее причинение вреда гражданину, за тяжкое причинение вреда гражданину и за смерть гражданина, которые обратились к ним за медицинской помощью! Вот тогда будет правильно и справедливо, а иначе незачем защищать медиков, превратившихся в бизнесменов, цель которых только собирать деньги с граждан вместо качественного лечения и хотя бы сострадания! Отсюда у них пренебрежение к больным, а также хищения и взятки, неуважение врачей к друг другу и т.д! Сейчас полностью атрофировался принцип медика и они не соответствуют клятве Гиппократа!

[Исправлено: абике, 23.08.2024 - 23:37]
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
945
Re: Минздрав предложил ввести новые статьи в Уголовный кодекс
Отправлено: 24.08.24 - 09:12
#2
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Вроде как ответственность, есть за все это. И за удар, и за убийство , и за разбой.
Тогда можно под каждую профессию статьи наклепать - ведь нападают и на таксистов, и на продавцов. Давайте под каждого будем комплекс статей вводить. Бред какой то.
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s
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
58
Минздрав предложил ввести новые статьи в Уголовный кодекс
Отправлено: 24.08.24 - 09:33
#3
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Цитата:
абике:
цель которых только собирать деньги с граждан вместо качественного лечения и хотя бы сострадания!


Нейрохирурги Костанайской областной больницы провели 6-часовую операцию !
Сосуды, расположенные на коре головного мозга, соединили между собой, чтобы в обход запустить движение веществ, а значит дать питание головному мозгу, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на сайт ng.kz.
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