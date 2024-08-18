Кто должен платить за здоровье? О проблемах обязательного медстрахования и их решении
Отправлено: 18.08.24 - 22:22
Система обязательного социального медицинского страхования в Казахстане играет ключевую роль в обеспечении доступности медицинских услуг для всех граждан. Однако существуют аспекты, которые вызывают вопросы о справедливости и эффективности данной системы. В этой статье я постарался рассмотреть основные аспекты, говорящие о несправедливости системы, а также предлагаю возможные варианты по улучшению законодательства. Читать новость
Вывод один: не с того боку к проблеме подход описан. В корне ошибочный. Медицина должна быть полностью бесплатна для всех и во всех случаях. От первичного приёма у участкового терапевта до самых сложных операций. Только в этом случае профильное министерство имеет право называться министерством здравоохранения. Ибо оно будет заниматься профилактикой заболеваний и лечением больных с бОльшей эффективностью. Ибо будет экономить деньги налогоплательщиков. А пока у нас вместо министерства здравоохранение имеет место быть министерство по оказанию медицинских услуг - банальный бизнес на здоровье людей. В такой системе и этому министерству, и государству выгодно, чтобы люди больше болели. Всё просто.
У нашей медицины не будет будущего до тех пор, пока главным критерием оценки эффективности больниц и поликлиник является сумма, поступающая в кассу. Вот когда оценивать медучреждения будут не по прибыли, а по снижению/росту заболеваемости в регионе, тогда можно будет говорить и о наличии в стране здравоохранения.
Писатель статьи здесь защищает чужой кошелек, т.е. он предлагает, гос-ву не брать с богатых страховые суммы от процентов, а брать фиксированную сумму, т.е. одинаковую для всех граждан страны! Это в корне неправильно! Пусть те, в том числе и писатель статьи, кто считает, что 2% отчислений много, соберут 50000 подписей и подадут жалобу в Правительство РК, в Фонд страхования РК, в Министерство здравоохранения РК и там пусть доказывают, кому в Казахстане жить и лечиться хорошо! Тот кто отчисляет больше от суммы заработанной или полученной, то он собирает за себя, а не за другого. Пусть проситель за богатых, сначала просит у Президента РК, Правительства поднять зарплату на 850 000 тенге для социально уязвимых слоев населения. Думаю высокооплачиваемые никогда не обеднеют, если будут вкладываться в ФОМС, а не жадничать! То есть богатые отталкивают от себя народ, получающий ежемесячно доход в размере 85 000 тенге, поэтому нужно такому народу думать как повысить доход: за счет гос-ва или за счет богатых!
О, конечно, вы правы – всё должно быть абсолютно бесплатным! Просто по волшебству сделать так, чтобы врачи, медицинские учреждения и оборудование оплачивались из гос бюджета. Министерство волшебного здравоохранения – звучит прекрасно, не так ли?Но, к сожалению, в реальном мире ресурсы ограничены, и нужно как-то находить баланс между качеством медицинских услуг и их доступностью. Конечно, можно мечтать о полностью бесплатной медицине, но пока придётся обходится тем, что есть, и стремиться к улучшению существующей системы. Ваши идеи, безусловно, помогут нам быстрее достичь утопии.
Ах, как бы здорово было, если бы всё решалось сбором подписей и подачей жалоб! Конечно, правительство, фонды и министерства просто сидят и ждут, когда же народ соберёт 50000 подписей, чтобы начать что-то делать. Удивительно, почему до сих пор никто не догадался об этом простом и эффективном методе!А если серьёзно, уравнивание страховых взносов для всех – это действительно гениальное решение. Ведь богатые должны платить больше, чтобы бедные могли жить лучше, верно? Забавно, как легко решаются все проблемы с помощью простой логики. Надеюсь, ваши предложения помогут поднять доходы населения до небес и сделать мир лучше и справедливее.
О, конечно, вы правы – всё должно быть абсолютно официально! Просто по волшебству сделать так, чтобы врачи, медицинские учреждения и оборудование оплачивались из воздуха. Министерство волшебного здравоохранения – звучит прекрасно, не так ли?Но, к сожалению, в первый раз в мире ресурсы ограничены, и необходимо как-то найти баланс между качеством медицинских услуг и их доступностью. Конечно, можно мечтать о полностью адекватной медицине, но пока придется работать с тем, что есть, и стремиться к соблюдению системы взглядов. Ваши идеи, несомненно, помогут нам быстрее достичь утопии.
Ах, как бы здорово было, если бы всё решилось сбором подписей и жалоб по стране! Конечно, правительство, фонды и министерства просто читают и ждут, когда же народ соберет 50 000 подписчиков, чтобы начать что-то делать. Удивительно, почему до сих пор никто не догадался об этом простом и эффективном методе!А если серьёзно, выравнивание страховых взносов для всех – это действительно гениальное решение. Ведь богатые должны платить больше, чтобы бедные могли жить лучше, верно? Забавно, как легко решать все проблемы с помощью простой логики. Надеюсь, ваши предложения помогут повысить доходы населения и сделать мир лучше и справедливее.
Не знаю. Я бы все-таки разделил взносы обязательные и добровольные. То есть за обязательные человек получает то и то. За добровольные вдобавок это и это. Насколько это дискриминация? Да не насколько. Условный гражданин с низким доходом не может позволить себе заиметь кучу вещей, которые может гражданин с высоким доходом. И что это, во всех случаях дискриминация получается? Нет.
Мы, граждане Республики Казахстан, просим Министерство здравоохранение РК внести на рассмотрение в Парламент РК изменения и дополнения в правовые акты РК, касающиеся обязательного социального медицинского страхования, где рассмотреть следующие вопросы:
1) Применить к плательщикам исчисление (удержание) и перечисление взносов по обязательному социальному медицинскому страхованию только из одного источника доходов. Обоснование: если пункт 3) данной петиции не будет принят, считаем одного источника дохода будет достаточным для покрытия медицинского страхования граждан, поскольку многие граждане не получают медицинские услуги в рамках системы ОСМС, а взносы, как мы знаем, сгорают, то есть, если гражданин не получил медицинскую услугу условно в определенный месяц, взнос ОСМС не возвращается и не накапливается. А поскольку они не накапливаются и не возвращаются, считаем не должно быть двойных или множественных применений для исчислений и перечислений.
2) Отменить индивидуальным предпринимателям обязательство по исчислению и перечислению взносов по обязательному социальному медицинскому страхованию, если на соответствующий календарный месяц у них не было дохода. Обоснование: если у индивидуального предпринимателя не было дохода на соответствующий календарный месяц, ему соответственно не с чего производить исчисление и перечисление взносов по ОСМС.
3) Рассмотреть возможность накопления гражданами взносов по ОСМС или хотя бы ее части, с возможностью передачи их близким родственникам. Обоснование: поскольку система ОСМС не покрывает все медицинские услуги, данные накопления по взносам позволят гражданам РК самостоятельно решать на какие медицинские услуги их тратить, в том числе передавать их нуждающимся в лечении близким родственникам.
Учитывая общественное недовольство системой ОСМС и выявленные государственным аудитом миллиардные нарушения, считаем, что данная система требует кардинальных изменений в части улучшения жизнедеятельности граждан РК путем рассмотрения в том числе вышеуказанных вопросов.
Каждый обязан и должен платить в систему здравоохранения, причём в зависимости от дохода. А нужна ему мед помощь сейчас, или когда ни будь пригодится, это дело третье. Никогда не знаешь, где найдёшь, где потеряешь. При условии, что эта система должна также работать. Я в немчинскую систему здравоохранения 384 евриков в месяц плачу и не жжужу. Потому что так надо, и когда коснётся, то и мне пригодится.
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