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≡ Экс-зятя Карима Масимова подозревают в рейдерском захвате "Бипэк Авто – Азия Авто" – юристы компании
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49933
Экс-зятя Карима Масимова подозревают в рейдерском захвате "Бипэк Авто – Азия Авто" – юристы компании
Отправлено: 23.08.24 - 17:33
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"По распоряжению действовавшего на тот момент председателя КНБ были арестованы восемь человек из руководящего состава компании, что позволило рейдерам установить полный контроль над деятельностью и активами захваченных ТОО".
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
326
Re: Экс-зятя Карима Масимова подозревают в рейдерском захвате...
Отправлено: 23.08.24 - 17:33
#1
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Вот поэтому у власти любой госслужащий не может находится больше 3-7 лет! Контролировать действия и бездействия избранных в депутаты и назначенных госслужащих обязана спецслужба, состоящая из добросовестных, справедливых и ответственных сотрудников, подчиняющихся только Президенту!
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
107
Re: Экс-зятя Карима Масимова подозревают в рейдерском захвате...
Отправлено: 23.08.24 - 18:57
#2
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состоящая из добросовестных, справедливых и ответственных сотрудников Да всё верно, только вот главная заковырка дня! А где вы предлагаете взять таких людей? Их то нужно воспитать! И тем более массово на уровне государства, начиная с садика, и уже к концу 11 класса вы можете получить результат процентов 10-15 такими и будут, но нужно я думаю программу дошкольного и школьного воспитания менять на корню, как это сделали комунисты в начальном периодесвоей власти.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1511
Re: Экс-зятя Карима Масимова подозревают в рейдерском захвате...
Отправлено: 24.08.24 - 00:03
#3
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Цитата:
абике:
назначенных госслужащих обязана спецслужба, состоящая из добросовестных, справедливых и ответственных сотрудников, подчиняющихся только Президенту!


.....аааууууу где вы? спрведливые,честные,добросовесные,справедливые куда делись.Если таковы есть да есть они но кто пустит таковых порядочных время другое сегодня,сегодня время денег коррупции,кого из наших акимов добрым словом помянут? да никого,так и всякого рода министров вплодь до бывшего призедента..... бывших....
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
809
Экс-зятя Карима Масимова подозревают в рейдерском захвате "Бипэк Авто – Азия Авто" – юристы компании
Отправлено: 24.08.24 - 00:41
#4
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Цитата:
ZanoZOV:
А где вы предлагаете взять таких людей? Их то нужно воспитать! И тем более массово на уровне государства,

ерунда. из 20-ти миллионов можно с легкостью пару тысяч набрать без дополнительных усилий по "воспитанию". было бы желание. и в первую очередь желание большинства граждан. а большинство граждан не хочет. "каждому по его заслугам"
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