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ZanoZOV:

А где вы предлагаете взять таких людей? Их то нужно воспитать! И тем более массово на уровне государства,

Цитата:ерунда. из 20-ти миллионов можно с легкостью пару тысяч набрать без дополнительных усилий по "воспитанию". было бы желание. и в первую очередь желание большинства граждан. а большинство граждан не хочет. "каждому по его заслугам"