Re: Экс-зятя Карима Масимова подозревают в рейдерском захвате...

Отправлено: - 18:57

состоящая из добросовестных, справедливых и ответственных сотрудников Да всё верно, только вот главная заковырка дня! А где вы предлагаете взять таких людей? Их то нужно воспитать! И тем более массово на уровне государства, начиная с садика, и уже к концу 11 класса вы можете получить результат процентов 10-15 такими и будут, но нужно я думаю программу дошкольного и школьного воспитания менять на корню, как это сделали комунисты в начальном периодесвоей власти.