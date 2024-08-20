Успеть за 4 месяца - Повысить цену электроэнергии предлагает КЭЦ

Отправлено: - 18:43

А градоначальники не хотят с них спросить за ежедневные отключения? Почему город обесточивается целыми районами? Почему по несколько дней могут не работать светофоры? По ночам отключается освещение, днем фонари наоборот работают. Столько вопросов, ни одного ответа, зато тарифы им надо повышать. Борзеть может уже хватит, господа?