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≡ Успеть за 4 месяца - Повысить цену электроэнергии предлагает КЭЦ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49932
Успеть за 4 месяца - Повысить цену электроэнергии предлагает КЭЦ
Отправлено: 20.08.24 - 19:06
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Заявку рассматривает ДКРЕМ по Костанайской области. Аргументы у КЭЦ те же - о возмещении недополученного дохода. Поменялось лишь одно - для организации появился вполне реальный дедлайн в виде прекращения деятельности в 2024 году
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7041
Re: Успеть за 4 месяца - Повысить цену электроэнергии предлагает...
Отправлено: 20.08.24 - 19:06
#1
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Этому никогда не будет конец, аппетиты у монополиста растут ежечастно, буквально недавно обсуждали , теперь опять, сново хотят поднять цены, обоснованно Ли сия проблема, куда смотрят смотрящие?
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
325
Re: Успеть за 4 месяца - Повысить цену электроэнергии предлагает...
Отправлено: 23.08.24 - 17:49
#2
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За будущий подъем размера тарифа, народ КРЕМу не простит! Напоминает сцену: прозаседавшиеся устали по нескольку раз в год тарифы поднимать!
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
944
Успеть за 4 месяца - Повысить цену электроэнергии предлагает КЭЦ
Отправлено: 23.08.24 - 18:43
#3
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А градоначальники не хотят с них спросить за ежедневные отключения? Почему город обесточивается целыми районами? Почему по несколько дней могут не работать светофоры? По ночам отключается освещение, днем фонари наоборот работают. Столько вопросов, ни одного ответа, зато тарифы им надо повышать. Борзеть может уже хватит, господа?
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