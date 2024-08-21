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≡ Эти старушки скоро на дороге торговать будут
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49932
Эти старушки скоро на дороге торговать будут
Отправлено: 21.08.24 - 15:12
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На перекрестке улиц Майлина-Аль-Фараби бабушки нашли себе место, чтобы торговать овощами и фруктами, по всей видимости, со своих дач. Дело это, конечно, хорошее. Но в какой-то момент им стало не хватать места и всё чаще они выходят на пешеходную зону, перегораживая дорогу прохожим.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5685
Эти старушки скоро на дороге торговать будут
Отправлено: 23.08.24 - 10:28
#15
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40453
Эти старушки скоро на дороге торговать будут
Отправлено: 23.08.24 - 10:39
#16
Комментарий удален модератором.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5685
Re: Эти старушки скоро на дороге торговать будут
Отправлено: 23.08.24 - 11:00
#17
Комментарий удален модератором.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2255
Эти старушки скоро на дороге торговать будут
Отправлено: 23.08.24 - 11:10
#18
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Отклонения от темы я удалил. За обсуждение модерации. Жалобы на модераторов надо писать в мне л/с.
Первый пост, с которого все и началось, был удален по жалобе пользователя сегодня утром. За призыв к агрессии. Сарказм в данном случае, я думаю, неуместен.
Пост я удалил, но всю ветку не просмотрел. Мое упущение да.
Но в любом случае задавать вопросы администрации сайта нужно в другой ветке.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
325
Re: Эти старушки скоро на дороге торговать будут
Отправлено: 23.08.24 - 17:39
#19
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Бабки знают, что все жалостливые и за деньги могут куда надо посадить, устроить, чтобы доход был, но "наглеть" не надо! Для всех Закон одинаков!
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