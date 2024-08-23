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Понизили до оперуполномоченного - Почему проходивший по делу Амзе полицейский остался на службе, пояснили в ДП Костанайской области
Понизили до оперуполномоченного - Почему проходивший по делу Амзе полицейский остался на службе, пояснили в ДП Костанайской области
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