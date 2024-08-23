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≡ Понизили до оперуполномоченного - Почему проходивший по делу Амзе полицейский остался на службе, пояснили в ДП Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49932
Понизили до оперуполномоченного - Почему проходивший по делу Амзе полицейский остался на службе, пояснили в ДП Костанайской области
Отправлено: 23.08.24 - 17:36
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Судья вынесла частное постановление в адрес ДП Костанайской области, чтобы ведомство дало оценку действиям Атыгаева. Тогда же и прозвучало, что он - сотрудник полиции. Хотя во время расследования дела Амзе сообщалось, что его освободили от занимаемой должности.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
164
Re: Понизили до оперуполномоченного - Почему проходивший по делу...
Отправлено: 23.08.24 - 17:36
#1
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Система своих не сдает- только понижает в должности
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