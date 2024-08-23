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≡ "Вы ещё пожалеете" - На процессе по иску кандидата в главврачи Костанайской горбольницы рассмотрели эпизод в наблюдательном совете и вынесли решение
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49932
"Вы ещё пожалеете" - На процессе по иску кандидата в главврачи Костанайской горбольницы рассмотрели эпизод в наблюдательном совете и вынесли решение
Отправлено: 23.08.24 - 17:18
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В ходе просмотра видеозаписи обсуждения выяснилось, что член совета Кырмызы ЖАНБЫРШИНА действительно сказала "Вы ещё пожалеете" после голосования большинством за Дамира Балгужина.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
325
Re: "Вы ещё пожалеете" - На процессе по иску кандидата...
Отправлено: 23.08.24 - 17:18
#1
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Лучше бы этот юрист сначала восстановил Балгужина на работе, но видимо сказалось отсутствие опыта!
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