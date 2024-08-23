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≡ "Подорвал авторитет правоохранительных органов" - Приговор по делу Армана Амзе вынесли в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49932
"Подорвал авторитет правоохранительных органов" - Приговор по делу Армана Амзе вынесли в суде Костаная
Отправлено: 23.08.24 - 17:12
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- Несмотря на то, что вину он не признал и сторона защиты просила его оправдать, уголовное правонарушение было доказано показаниями потерпевших и свидетелей, - зачитала приговор судья Ляззат МУХАМЕДЖАНОВА.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
325
Re: "Подорвал авторитет правоохранительных органов" -...
Отправлено: 23.08.24 - 17:12
#1
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Если дал ложные показания, то прокуратура должна возбудить уголовное дело за это! Видимо полицейский рассказал правду когда допрашивали первый раз, а потом "переобулся"! Суд, как правило, всегда принимает во внимание первые оказания свидетеля, подозреваемого и считается доказательством! Жаловаться осужденному нет резона, вышестоящие суды могут ему накинуть еще 5 лет!
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