Re: "Подорвал авторитет правоохранительных органов" -...

Отправлено: - 17:12

Если дал ложные показания, то прокуратура должна возбудить уголовное дело за это! Видимо полицейский рассказал правду когда допрашивали первый раз, а потом "переобулся"! Суд, как правило, всегда принимает во внимание первые оказания свидетеля, подозреваемого и считается доказательством! Жаловаться осужденному нет резона, вышестоящие суды могут ему накинуть еще 5 лет!