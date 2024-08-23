НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Костанайская фабрика могла лишиться субсидий из-за преобразования в ТОО. Но прокуратура помогла
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49932
Костанайская фабрика могла лишиться субсидий из-за преобразования в ТОО. Но прокуратура помогла
Отправлено: 23.08.24 - 14:31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В электронных базах данных предприятие считалось вновь созданным. Из-за несовершенства платформы «Электронная биржа труда» оно столкнулось с проблемой субсидирования рабочих мест.
Читать новость

Ж
§ Житель КСК
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.11.13
Сообщений:
68
Re: Костанайская фабрика могла лишиться субсидий из-за...
Отправлено: 23.08.24 - 14:31
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
'Код:
'
'Код:
'
 :lol:  :lol:  :lol:


Профайл 









Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »















		
    
			
  • 
				
    
					
    
					Быстрый ответ в эту тему
					
    
				
    	
			
    • 
		





	













Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией  и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   
        [ Регистрация ]

  максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]


 







Сейчас посетителей на этом форуме: 52, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 52
Зарегистрированные пользователи:  Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать


 
XML / RSS