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≡ Пострадавший в аварии с костанайским «Альфардом» мальчик всё ещё проходит лечение в больнице
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49932
Пострадавший в аварии с костанайским «Альфардом» мальчик всё ещё проходит лечение в больнице
Отправлено: 22.08.24 - 21:07
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В группе села, в котором проживает семья Демьяна, один из участников беседы заявил, что мальчик уже дома. Мать Демьяна сообщила, что 21 августа его положили в Костанайскую детскую областную больницу. Ранее Демьян лечился в Челябинске.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1979
Re: Пострадавший в аварии с костанайским «Альфардом» мальчик всё...
Отправлено: 22.08.24 - 21:07
#1
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Цитата:
Родители ребёнка открыли сбор денежной помощи.
Реквизиты счёта матери Демьяна в Kaspi bank:

Источник:


А деньги для чего? Мальчика лечат бесплатно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40453
Re: Пострадавший в аварии с костанайским «Альфардом» мальчик всё...
Отправлено: 22.08.24 - 21:25
#2
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Цитата:
сидел на переднем сидении минивэна. Ран

Это по закону и без детского кресла?
Да даже если по закону, какой идиот разрешил ребенку сесть туда, это первое, а второе, если этот идиот видит, с какой скоростью несется другой идиот, то почему не соизволил пересадить ребенка внутрь салона?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5685
Re: Пострадавший в аварии с костанайским «Альфардом» мальчик всё...
Отправлено: 22.08.24 - 21:31
#3
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Цитата:
111:

Сидел на переднем месте другой, которому хотят оказать материальную помощь.Там же написано Денис, которому имя изменили, а мальчика Демьян.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3419
Пострадавший в аварии с костанайским «Альфардом» мальчик всё ещё проходит лечение в больнице
Отправлено: 22.08.24 - 21:33
#4
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Цитата:
111:
какой идиот разрешил ребенку сесть туда, это первое, а второе, если этот идиот видит, с какой скоростью несется другой идиот, то почему не соизволил пересадить ребенка внутрь салона?

Писатель не читатель! :lol: Ребёнок - Демьян, а //Денис (имя изменено по просьбе родственников) сидел на переднем сидении минивэна.//
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40453
Пострадавший в аварии с костанайским «Альфардом» мальчик всё ещё проходит лечение в больнице
Отправлено: 22.08.24 - 21:35
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
деньги для чего? Мальчика лечат бесплатно.

Да, закрыли сбор уже
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40453
Re: Пострадавший в аварии с костанайским «Альфардом» мальчик всё...
Отправлено: 22.08.24 - 21:37
#6
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Цитата:
Эл-починно:
сидел на переднем сидении минивэна.//

И какого черта он , видя что с пассажирами консерва несется 160, не принял меры?
Теперь Демьян, Денис или как его там, скрывается под фальшивыми именами
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40453
Пострадавший в аварии с костанайским «Альфардом» мальчик всё ещё проходит лечение в больнице
Отправлено: 22.08.24 - 21:38
#7
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Цитата:
saba:
Сидел на переднем месте другой, которому хотят оказать материальную помощь.Там

Пацану же хотели оказать материалку?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10906
Re: Пострадавший в аварии с костанайским «Альфардом» мальчик всё...
Отправлено: 22.08.24 - 22:31
#8
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Цитата:
Эл-починно:
Писатель не читатель!

----Да уж , хех , грушевый сильно действует :lol: :lol: :lol:
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1510
Re: Пострадавший в аварии с костанайским «Альфардом» мальчик всё...
Отправлено: 22.08.24 - 23:07
#9
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Цитата:
111:
И какого черта он , видя что с пассажирами консерва несется 160, не принял меры? Теперь Демьян, Денис или как его там, скрывается под фальшивыми именами

.....мы представители НГ то есть форумчане газеты назначаем тебя старшим для проведения расследования,узнай почему водитель превысил допустимую скорость,не принял меры,где второй водитель с которым он байговал,поедешь в РФ узнаешь как идёт расследование и выложишь статью в газету...

....если поедишь в РФ так ты там поскромней себя веди,я имею ввиду Крым знаешь чей если забыл то шпаргалку напиши для себя НАШ,да про мобиков молчи не говори что квартиры здаёшь им....
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
944
Пострадавший в аварии с костанайским «Альфардом» мальчик всё ещё проходит лечение в больнице
Отправлено: 22.08.24 - 23:09
#10
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Все такие умные, все такие моралисты. Страшное дтп, есть жертвы, проявите хоть чуток участия! К чему буквоедство (кого как зовут и и. Д.)? К чему эти микрорасследования? Погибшую женщину ваша правота не вернет и пострадавших не восстановит.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15243
Re: Пострадавший в аварии с костанайским «Альфардом» мальчик всё...
Отправлено: 23.08.24 - 13:57
#11
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Держись бодрей Демьян! Самое главное ты жив. Раны быстро заживут и будешь сново бегать по двору
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