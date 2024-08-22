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Пострадавший в аварии с костанайским «Альфардом» мальчик всё ещё проходит лечение в больнице
Пострадавший в аварии с костанайским «Альфардом» мальчик всё ещё проходит лечение в больнице
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49932
Пострадавший в аварии с костанайским «Альфардом» мальчик всё ещё проходит лечение в больнице
Отправлено: 22.08.24 - 21:07
В группе села, в котором проживает семья Демьяна, один из участников беседы заявил, что мальчик уже дома. Мать Демьяна сообщила, что 21 августа его положили в Костанайскую детскую областную больницу. Ранее Демьян лечился в Челябинске.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1979
Re: Пострадавший в аварии с костанайским «Альфардом» мальчик всё...
Отправлено: 22.08.24 - 21:07
Цитата:
А деньги для чего? Мальчика лечат бесплатно.
Родители ребёнка открыли сбор денежной помощи.
Реквизиты счёта матери Демьяна в Kaspi bank:
Источник:
Реквизиты счёта матери Демьяна в Kaspi bank:
Источник:
А деньги для чего? Мальчика лечат бесплатно.
Re: Пострадавший в аварии с костанайским «Альфардом» мальчик всё...
Отправлено: 22.08.24 - 21:25
Цитата:
Это по закону и без детского кресла?
Да даже если по закону, какой идиот разрешил ребенку сесть туда, это первое, а второе, если этот идиот видит, с какой скоростью несется другой идиот, то почему не соизволил пересадить ребенка внутрь салона?
сидел на переднем сидении минивэна. Ран
Это по закону и без детского кресла?
Да даже если по закону, какой идиот разрешил ребенку сесть туда, это первое, а второе, если этот идиот видит, с какой скоростью несется другой идиот, то почему не соизволил пересадить ребенка внутрь салона?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5685
Re: Пострадавший в аварии с костанайским «Альфардом» мальчик всё...
Отправлено: 22.08.24 - 21:31
Цитата:
Сидел на переднем месте другой, которому хотят оказать материальную помощь.Там же написано Денис, которому имя изменили, а мальчика Демьян.
111:
Сидел на переднем месте другой, которому хотят оказать материальную помощь.Там же написано Денис, которому имя изменили, а мальчика Демьян.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3419
Пострадавший в аварии с костанайским «Альфардом» мальчик всё ещё проходит лечение в больнице
Отправлено: 22.08.24 - 21:33
Цитата:
Писатель не читатель! Ребёнок - Демьян, а //Денис (имя изменено по просьбе родственников) сидел на переднем сидении минивэна.//
111:
какой идиот разрешил ребенку сесть туда, это первое, а второе, если этот идиот видит, с какой скоростью несется другой идиот, то почему не соизволил пересадить ребенка внутрь салона?
какой идиот разрешил ребенку сесть туда, это первое, а второе, если этот идиот видит, с какой скоростью несется другой идиот, то почему не соизволил пересадить ребенка внутрь салона?
Писатель не читатель! Ребёнок - Демьян, а //Денис (имя изменено по просьбе родственников) сидел на переднем сидении минивэна.//
Пострадавший в аварии с костанайским «Альфардом» мальчик всё ещё проходит лечение в больнице
Отправлено: 22.08.24 - 21:35
Цитата:
Да, закрыли сбор уже
ПолиграфЪ Боярышников:
деньги для чего? Мальчика лечат бесплатно.
деньги для чего? Мальчика лечат бесплатно.
Да, закрыли сбор уже
Re: Пострадавший в аварии с костанайским «Альфардом» мальчик всё...
Отправлено: 22.08.24 - 21:37
Цитата:
И какого черта он , видя что с пассажирами консерва несется 160, не принял меры?
Теперь Демьян, Денис или как его там, скрывается под фальшивыми именами
Эл-починно:
сидел на переднем сидении минивэна.//
сидел на переднем сидении минивэна.//
И какого черта он , видя что с пассажирами консерва несется 160, не принял меры?
Теперь Демьян, Денис или как его там, скрывается под фальшивыми именами
Пострадавший в аварии с костанайским «Альфардом» мальчик всё ещё проходит лечение в больнице
Отправлено: 22.08.24 - 21:38
Цитата:
Пацану же хотели оказать материалку?
saba:
Сидел на переднем месте другой, которому хотят оказать материальную помощь.Там
Сидел на переднем месте другой, которому хотят оказать материальную помощь.Там
Пацану же хотели оказать материалку?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 10906
Re: Пострадавший в аварии с костанайским «Альфардом» мальчик всё...
Отправлено: 22.08.24 - 22:31
Цитата:
----Да уж , хех , грушевый сильно действует
Эл-починно:
Писатель не читатель!
Писатель не читатель!
----Да уж , хех , грушевый сильно действует
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1510
Re: Пострадавший в аварии с костанайским «Альфардом» мальчик всё...
Отправлено: 22.08.24 - 23:07
Цитата:
.....мы представители НГ то есть форумчане газеты назначаем тебя старшим для проведения расследования,узнай почему водитель превысил допустимую скорость,не принял меры,где второй водитель с которым он байговал,поедешь в РФ узнаешь как идёт расследование и выложишь статью в газету...
....если поедишь в РФ так ты там поскромней себя веди,я имею ввиду Крым знаешь чей если забыл то шпаргалку напиши для себя НАШ,да про мобиков молчи не говори что квартиры здаёшь им....
111:
И какого черта он , видя что с пассажирами консерва несется 160, не принял меры? Теперь Демьян, Денис или как его там, скрывается под фальшивыми именами
И какого черта он , видя что с пассажирами консерва несется 160, не принял меры? Теперь Демьян, Денис или как его там, скрывается под фальшивыми именами
.....мы представители НГ то есть форумчане газеты назначаем тебя старшим для проведения расследования,узнай почему водитель превысил допустимую скорость,не принял меры,где второй водитель с которым он байговал,поедешь в РФ узнаешь как идёт расследование и выложишь статью в газету...
....если поедишь в РФ так ты там поскромней себя веди,я имею ввиду Крым знаешь чей если забыл то шпаргалку напиши для себя НАШ,да про мобиков молчи не говори что квартиры здаёшь им....
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 944
Пострадавший в аварии с костанайским «Альфардом» мальчик всё ещё проходит лечение в больнице
Отправлено: 22.08.24 - 23:09
Все такие умные, все такие моралисты. Страшное дтп, есть жертвы, проявите хоть чуток участия! К чему буквоедство (кого как зовут и и. Д.)? К чему эти микрорасследования? Погибшую женщину ваша правота не вернет и пострадавших не восстановит.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15243
Re: Пострадавший в аварии с костанайским «Альфардом» мальчик всё...
Отправлено: 23.08.24 - 13:57
Держись бодрей Демьян! Самое главное ты жив. Раны быстро заживут и будешь сново бегать по двору
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