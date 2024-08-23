Re: Как подать заявление на оформление банкротства перед банками...

Отправлено: - 13:16

Понятненько, ясненько, спасибо будем знать)

Короче берём кредит на бюджетную машину. Таксуем кредит не оплачиваем в течении 12 месяцев и можно обанкротится. А через 7 лет сново берём новую машину(старую ушатаю уже) и по новому кругу)

Эксперты я правильно обресовал свой бизнес проект?) .