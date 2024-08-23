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≡ Как подать заявление на оформление банкротства перед банками и МФО рассказали на брифинге в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49928
Как подать заявление на оформление банкротства перед банками и МФО рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 23.08.24 - 13:16
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- С 3 марта 2023 года управление госдоходов приняло 620 заявлений от граждан на применение досудебного банкротства, - сообщила Жанат Акилбекова. - В 431 случае мы отказали. 116 граждан на сегодняшний день уже получили статус банкрота, общая сумма их долгов - 699,7 млн тенге.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15243
Re: Как подать заявление на оформление банкротства перед банками...
Отправлено: 23.08.24 - 13:16
#1
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Понятненько, ясненько, спасибо будем знать)
Короче берём кредит на бюджетную машину. Таксуем кредит не оплачиваем в течении 12 месяцев и можно обанкротится. А через 7 лет сново берём новую машину(старую ушатаю уже) и по новому кругу)
Эксперты я правильно обресовал свой бизнес проект?) .
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