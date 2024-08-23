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≡ В Казахстане принято постановление, согласно которому кредит...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49926
В Казахстане принято постановление, согласно которому кредит...
Отправлено: 23.08.24 - 12:17
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В Казахстане принято постановление, согласно которому кредит от 1 000 МРП (3 692 000 тенге) в нашей стране можно получить только с согласия супруга или супруги. Вы поддерживаете внедрение такого ограничения?
Результаты опроса

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
943
Re: В Казахстане принято постановление, согласно которому кредит...
Отправлено: 23.08.24 - 12:17
#1
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Проходил этот этап. Супруге, сидящей с двумя детьми не особо пришелся по нраву это головняк - беготня к нотариусу и все такое. Это бред. Имитация бурной деятельности. Хотите снизить закредитованность - проверяйте платёжеспособность перед выдачей кредита, а не когда долги станут проблемными.
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