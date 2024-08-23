Re: В Казахстане принято постановление, согласно которому кредит...

Отправлено: - 12:17

Проходил этот этап. Супруге, сидящей с двумя детьми не особо пришелся по нраву это головняк - беготня к нотариусу и все такое. Это бред. Имитация бурной деятельности. Хотите снизить закредитованность - проверяйте платёжеспособность перед выдачей кредита, а не когда долги станут проблемными.