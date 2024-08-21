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Партия зеленых высказалась за строительство АЭС в Казахстане
Партия зеленых высказалась за строительство АЭС в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49926
Партия зеленых высказалась за строительство АЭС в Казахстане
Отправлено: 21.08.24 - 16:03
Председатель партии "Байтак" Азаматхан Амиртаев высказал мнение по поводу строительства атомной электростанции в Казахстане. Как отметил Амиртаев, существуют разные мнения на счет строительства АЭС, и партия зеленых хотела бы выразить свое мнение по этому вопросу.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 40453
Re: Партия зеленых высказалась за строительство АЭС в Казахстане
Отправлено: 21.08.24 - 16:03
Что за партия такая?
Это от бывшей Нуротан зеленые человечеки создали свою карманную партию вроде?
Ну видно, ничего не делают, но пропаганду какую то ведут, которая нужна госвдарству..
Это от бывшей Нуротан зеленые человечеки создали свою карманную партию вроде?
Ну видно, ничего не делают, но пропаганду какую то ведут, которая нужна госвдарству..
Re: Партия зеленых высказалась за строительство АЭС в Казахстане
Отправлено: 21.08.24 - 16:55
Молодцы! Партия из Алматы или Астаны наверняка. Вот надо спросить: хотите чтобы на окраине вашего города эту самую АЭС построили
Re: Партия зеленых высказалась за строительство АЭС в Казахстане
Отправлено: 21.08.24 - 17:04
Цитата:
Нет, это свидетельствует о том, что у них развита ядерная отрасль и есть специалисты для этого. У нас как обычно хотят начать курить, чтобы стать взрослыми. Специалисты не появятся, если АЭС построить. АЭС появлялись там, где была наука развита.
Амиртаев отметил, что в Южной Корее, Японии, Соединенных Штатах Америки, странах Европы и других развитых странах активно строят атомные электростанции. По его словам, только в США насчитывается 99 атомных электростанций, а в Японии, Южной Корее строят мини-атомные электростанции прямо в городах. "Это все свидетельствует о том, что атомные электростанции на 100 процентов безопасны
Нет, это свидетельствует о том, что у них развита ядерная отрасль и есть специалисты для этого. У нас как обычно хотят начать курить, чтобы стать взрослыми. Специалисты не появятся, если АЭС построить. АЭС появлялись там, где была наука развита.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5685
Партия зеленых высказалась за строительство АЭС в Казахстане
Отправлено: 21.08.24 - 18:48
Цитата:
Что Вы знаете про нашу науку, конкретно про наших ядерщиков? То что Казахстан добывает больше всех в мире урана при не самых богатых рудах, подумаешь любой дурак сможет, что ТВСы из Казахстана Китай полностью забирает, ничего такого, в Костанае все знают,что институт в Курчатове ни о чем, а на мнение канадских, английски и корейских специалистов наплевать, мы тут у себя лучше знаем, какие у нас специалисты
[Исправлено: saba, 21.08.2024 - 19:48]
Тот самый:
где была наука развита.
где была наука развита.
Что Вы знаете про нашу науку, конкретно про наших ядерщиков? То что Казахстан добывает больше всех в мире урана при не самых богатых рудах, подумаешь любой дурак сможет, что ТВСы из Казахстана Китай полностью забирает, ничего такого, в Костанае все знают,что институт в Курчатове ни о чем, а на мнение канадских, английски и корейских специалистов наплевать, мы тут у себя лучше знаем, какие у нас специалисты
[Исправлено: saba, 21.08.2024 - 19:48]
s
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 57
Партия зеленых высказалась за строительство АЭС в Казахстане
Отправлено: 21.08.24 - 19:01
Цитата:
Институт ядерной физики Министерства энергетики Республики Казахстан — это единственная научная организация в Казахстане в атомной отрасли, выполняющая полный цикл научно-исследовательских и опытно конструкторских работ (НИОКР), занимающаяся фундаментальными и прикладными исследованиями, производством радиоизотопов.
Институт ядерной физики АН КазССР был создан на базе Физико-технического института АН КазССР 25 июля 1957 года. В этом же году при институте образован населённый пункт, в 1965 году отнесённый к категории городских посёлков и названный Алатау[1].
Инициаторами создания ИЯФ выступили Президент АН КазССР, академик К. И. Сатпаев, академик АН СССР И. В. Курчатов, академик АН КазССР Ж. С. Такибаев.
Общая численность сотрудников на 2023 года составляет более 700 человек, из них 140 человек молодые специалисты, 71 имеют ученые степени докторов наук, кандидатов наук и докторов философии.
saba:
Что Вы знаете про нашу науку, конкретно про наших ядерщиков
Что Вы знаете про нашу науку, конкретно про наших ядерщиков
Институт ядерной физики Министерства энергетики Республики Казахстан — это единственная научная организация в Казахстане в атомной отрасли, выполняющая полный цикл научно-исследовательских и опытно конструкторских работ (НИОКР), занимающаяся фундаментальными и прикладными исследованиями, производством радиоизотопов.
Институт ядерной физики АН КазССР был создан на базе Физико-технического института АН КазССР 25 июля 1957 года. В этом же году при институте образован населённый пункт, в 1965 году отнесённый к категории городских посёлков и названный Алатау[1].
Инициаторами создания ИЯФ выступили Президент АН КазССР, академик К. И. Сатпаев, академик АН СССР И. В. Курчатов, академик АН КазССР Ж. С. Такибаев.
Общая численность сотрудников на 2023 года составляет более 700 человек, из них 140 человек молодые специалисты, 71 имеют ученые степени докторов наук, кандидатов наук и докторов философии.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1981
Re: Партия зеленых высказалась за строительство АЭС в Казахстане
Отправлено: 23.08.24 - 11:24
Цитата:
Тот самый:У
нас как обычно хотят начать курить, чтобы стать взрослыми
нас как обычно хотят начать курить, чтобы стать взрослыми
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